Банк: получить выгодный кредит для покупки земельного участка под строительство частного дома вполне реально

По словам Ребане, участок земли даже в десятках километров от столицы может быть дороже, чем раньше, но все равно не сравним с участками, выставленными на продажу вблизи Таллинна. «Если в одном случае речь идет о ситуации, когда участок, который раньше стоил 20 000 евро, теперь можно купить за 40 000 евро, то подходящий участок под Таллинном будет стоить в шесть раз дороже», – сказал он.

«Банк, конечно, будет финансировать покупку земли, но это в первую очередь зависит от кредитной истории клиента и самофинансирования. Если клиент сам финансирует сделку в размере 50%, то покупка земли может быть профинансирована через строительный кредит. При наличии дополнительной гарантии собственный взнос может быть еще меньше. Однако если вы хотите купить участок своей мечты сейчас, а строительство начать немного позже, я бы рекомендовал вам ознакомиться с условиями кредит-идеи от Luminor», – говорит Ребане.