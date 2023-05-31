В Эстонии самый низкий уровень теневой экономики среди стран Балтии

Уровень теневой экономики в странах Балтии по сравнению с прошлым годом снизился, но совсем незначительно. По оценке директора Стокгольмской школы экономики в Риге Арниса Саука, в 2022 году доля теневой экономики в Эстонии снизилась до 18% от ВВП, что является самым низким показателем среди стран Балтии, пишет lsm.lv.
За год доля теневой экономики снизилась на один процентный пункт по сравнению с 2021 годом. В Латвии доля «серой зоны» в экономике почти не изменилась, она составляет 26,5%. Заплаты в конвертах, уклонение от уплаты налогов, не трудоустроенные официально работники: вот главные компоненты теневой экономики в Латвии. В Литве теневой сектор вырос на 2,7% до отметки в 25,8% от ВВП.
Ключевым компонентом теневой экономики в Латвии и Эстонии в 2022 году оставалась так называемая «заработная плата в конвертах» или неучтенные денежные выплаты, составляющие 46,7% от общего объема теневой экономики в Латвии и 44,5% в Эстонии, передает латвийский портал LSM.
Исследование SSE Riga «Индекс теневой экономики в странах Балтии» составляется один раз в год на основе опросов экономических операторов в Эстонии, Латвии и Литве. Индекс включает оценки незарегистрированного дохода от бизнеса, незарегистрированных сотрудников и заработную плату в конвертах.