В Эстонии самый низкий уровень теневой экономики среди стран Балтии

За год доля теневой экономики снизилась на один процентный пункт по сравнению с 2021 годом. В Латвии доля «серой зоны» в экономике почти не изменилась, она составляет 26,5%. Заплаты в конвертах, уклонение от уплаты налогов, не трудоустроенные официально работники: вот главные компоненты теневой экономики в Латвии. В Литве теневой сектор вырос на 2,7% до отметки в 25,8% от ВВП.

Ключевым компонентом теневой экономики в Латвии и Эстонии в 2022 году оставалась так называемая «заработная плата в конвертах» или неучтенные денежные выплаты, составляющие 46,7% от общего объема теневой экономики в Латвии и 44,5% в Эстонии, передает латвийский портал LSM.