Ср, 31.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Выручка торговцев стремительно катится вниз

Мерике Леэс
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В трудные времена люди покупают меньше полуфабрикатов и больше готовят дома.
В трудные времена люди покупают меньше полуфабрикатов и больше готовят дома. Фото: Marko Saarm

Согласно данным Департамента статистики, выручка от продаж магазинов в апреле составила 844 миллиона евро, что на одну десятую меньше, чем в том же месяце прошлого года. Единственная сфера, в которой наблюдается бум продаж, - производство механических транспортных средств.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в апреле выручка от продаж снизилась как в магазинах продовольственных и промышленных товаров, так и в компаниях, занимающихся розничной торговлей моторным топливом. «Выручка от продаж магазинов промышленных товаров уменьшилась больше всего, то есть на 15 процентов, но продажи снизились во всех трех сферах», - сказала Пихлак.

Из промышленных товаров больше всего уменьшилась выручка от продаж в интернет-магазинах - на 24 процента. На 21 процент снизилась выручка от продаж и в специализированных магазинах, в которых в основном продаются компьютеры и комплектующие к ним, книги, товары для спорта, игры, игрушки и прочее.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх