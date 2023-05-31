Выручка торговцев стремительно катится вниз

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в апреле выручка от продаж снизилась как в магазинах продовольственных и промышленных товаров, так и в компаниях, занимающихся розничной торговлей моторным топливом. «Выручка от продаж магазинов промышленных товаров уменьшилась больше всего, то есть на 15 процентов, но продажи снизились во всех трех сферах», - сказала Пихлак.