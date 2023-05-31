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Фото ⟩ В отношении директора таллиннского детского сада возбуждено уголовное дело

Брита-Мария Алас Уве Гнадентайх Ольга Лебедева
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Юлле Раясалу.
Юлле Раясалу. Фото: Sander Ilvest

Имя директора Таллиннского детского сада «Паэ» Юлии Деминой в связи с жалобами родителей ее подопечных уже несколько лет было на слуху у городских властей, но критика сменилась похвалой, а работы у Деминой стало больше. Однако теперь директором заинтересовалась прокуратура.

Родители годами пытались привлечь внимание города к деятельности директора, но несмотря на это, Деминой доверили еще один детский сад, тоже в Ласнамяэ.

Как предполагается, при закупке оборудования для детского дошкольного учреждения предпочтение отдавалось фирме спутника жизни директора, принадлежащая детсаду кухонная техника на сумму почти в 50 000 евро была перевезена на базу отдыха в Лауласмаа, а кроме того в детском саду работали мать, сестра, муж и дочь директора. Согласно переписке и по словам источника, связанного с двумя детскими садами (Демина также возглавляет детсад «Муху прим. ред.), к директору было несчетное количество претензий, о которых городским властям было известно на протяжении нескольких лет.

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