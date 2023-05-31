Фото ⟩ В связи с предполагаемыми действиями директора таллиннского детсада возбуждено уголовное дело

Согласно переписке и по словам источника, связанного с двумя детскими садами (Демина также возглавляет детсад «Муху» – прим. ред.), к директору было несчетное количество претензий, о которых городским властям якобы было известно на протяжении нескольких лет. Как предполагается, принадлежащая детсаду кухонная техника на сумму почти в 50 000 евро была списана, при приобретении оборудования для детского дошкольного учреждения предпочтение отдавалось фирме близкого человека Деминой. Кроме того, в детском саду работали мать, сестра, и дочь директора.