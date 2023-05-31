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Фото ⟩ В связи с предполагаемыми действиями директора таллиннского детсада возбуждено уголовное дело

Брита-Мария Алас Уве Гнадентайх Ольга Лебедева
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Юлле Раясалу.
Юлле Раясалу. Фото: Sander Ilvest

Имя директора Таллиннского детского сада «Паэ» Юлии Деминой в связи с жалобами родителей ее подопечных уже несколько лет было на слуху у городских властей, но критика сменилась похвалой, а работы у Деминой стало больше. Однако теперь происходящим в детсаду заинтересовалась прокуратура.

Согласно переписке и по словам источника, связанного с двумя детскими садами (Демина также возглавляет детсад «Муху» прим. ред.), к директору было несчетное количество претензий, о которых городским властям якобы было известно на протяжении нескольких лет. Как предполагается, принадлежащая детсаду кухонная техника на сумму почти в 50 000 евро была списана, при приобретении оборудования для детского дошкольного учреждения предпочтение отдавалось  фирме близкого человека Деминой. Кроме того, в детском саду работали мать, сестра, и дочь директора.

Дело усугубляется тем, что по крайней мере один родитель долгое время привлекал внимание Таллинна к предполагаемым действиям директора, но, располагая всей информацией, Деминой доверили и другое дошкольное учреждение в Ласнамяэ: детский сад «Муху». Таким образом, вопрос родителей выглядит вполне оправданным: почему директор до сих пор на своем посту?

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