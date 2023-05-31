На чем сколотил состояние банкир Пруунсильд, у которого КаПо провела обыск?

Бизнесмен Парвель Пруунсильд, известный как крупный спонсор политической партии «Отечество», сколотил состояние на ломбардном бизнесе, который со временем превратился в банк, объем кредитного портфеля которого превышает миллиард евро.
30 мая сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэр подозревается в нарушении ограничения на использование служебных полномочий в особо крупном размере, а Пруунсильд в содействии нарушению.
Осень 1992 года. Парвелю Пруунсильду было всего 23 года, когда он основал ломбард Liivimaa вместе со своими партнерами Вахуром Волли и Мареком Керна. Ломбардный бизнес просуществовал всего несколько месяцев, а затем происходит смена курса, и бизнесмены начинают заниматься выдачей кредитов под залог недвижимости. Как это свойственно для того времени, процентные ставки по кредитам были огромные, и бизнес начинает расти бурными темпами. В 1994 году Пруунсильд оканчивает Тартуский университет по специальности «Финансы и банковское дело» и вместе с Волли выкупает долю Керна – они вдвоем остаются собственниками кредитного учреждения.
К 1997 году активы «ломбарда» Пруунсильда и Волли выросли до 35 миллионов крон, а финансовый год закончился с прибылью в 1,4 миллиона крон. Происходит смена названия, и Livimaa Lombard становится Balti Investeeringute Grupp (BIG).
«Смена названия была обусловлена тем, что прежнее название компании, которое имело прямую отсылку к ломбарду, стало мешать деятельности», — пояснял СМИ тогдашний председатель правления BIG Парвель Пруунсильд.
Несмотря на то, что в то время BIG уже был крупнейшим небанковским эмитентом кредитов под залог недвижимости в Эстонии, для получения банковской лицензии потребовалось некоторое время. В 2005 году, когда объем баланса предприятия более полумиллиарда и годовая прибыль в 60 миллионов крон уже не соответствовали малому кредитному бюро, была, наконец, получена банковская лицензия.
Однако через несколько лет наступает кризис, и, как и в целом в финансовом секторе, ситуация для Bigbank становится сложной. В 2009 году будет уволено более 100 человек, закрыто 17 офисов, а размеры скидок по кредитам будут достигать 200 миллионов крон. В то же время, Bigbank привлекает внимание общественности своими фантастически высокими процентами по вкладам, которые, например, составляли девять процентов за двухлетний вклад в кронах.
Трудные времена удается преодолеть: Bigbank снова стремительно наберет обороты, и следующее десятилетие пройдет без серьезных неудач. Если в 2009 году активы банковской группы Пруунсильда составляли 2,8 миллиарда крон, или около 180 миллионов евро, то в конце 2022 года этот показатель вырос почти в 10 раз, достигнув 1,646 миллиарда.
Большие объемы также приносят большие деньги. По состоянию на 2022 финансовый год нераспределенная прибыль Bigbank составила 201,2 миллиона евро, из которых три миллиона были выплачены Пруунсильду в качестве дивидендов в прошлом году.
В своем последнем рейтинге самых богатых людей Äripäev оценил стоимость активов Пруунсильда в 150,3 млн евро. Он делит 26-27 строчки рейтинга со своим партнером Вахуром Волли.