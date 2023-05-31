На чем сколотил состояние банкир Пруунсильд, у которого КаПо провела обыск?

30 мая сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэр подозревается в нарушении ограничения на использование служебных полномочий в особо крупном размере, а Пруунсильд в содействии нарушению.

Осень 1992 года. Парвелю Пруунсильду было всего 23 года, когда он основал ломбард Liivimaa вместе со своими партнерами Вахуром Волли и Мареком Керна. Ломбардный бизнес просуществовал всего несколько месяцев, а затем происходит смена курса, и бизнесмены начинают заниматься выдачей кредитов под залог недвижимости. Как это свойственно для того времени, процентные ставки по кредитам были огромные, и бизнес начинает расти бурными темпами. В 1994 году Пруунсильд оканчивает Тартуский университет по специальности «Финансы и банковское дело» и вместе с Волли выкупает долю Керна – они вдвоем остаются собственниками кредитного учреждения.

К 1997 году активы «ломбарда» Пруунсильда и Волли выросли до 35 миллионов крон, а финансовый год закончился с прибылью в 1,4 миллиона крон. Происходит смена названия, и Livimaa Lombard становится Balti Investeeringute Grupp (BIG).

«Смена названия была обусловлена тем, что прежнее название компании, которое имело прямую отсылку к ломбарду, стало мешать деятельности», — пояснял СМИ тогдашний председатель правления BIG Парвель Пруунсильд.