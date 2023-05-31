Эдгар Ринкевич – новый президент Латвии

В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов «Нового Единства», за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты «Прогрессивных» Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.

За кандидата «Объединенного списка» (ОС) Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосовали также девять депутатов партии «Латвия на первом месте» и внефракционный депутат Глория Гревцова.

Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.

Un lai kā arī šodienas balsojumi beigtos, liels paldies trim drosmīgajiem kandidātiem, kuri kandidēja uz šo amatu - palieku pie domas, ka spēcīgākais no līdzšinējiem pieteikumiem Latvijas prezidenta amatam! https://t.co/JTmmlT2A4L pic.twitter.com/ZXBQhVJFx0 — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) May 31, 2023

Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.

Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.