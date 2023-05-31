Эдгар Ринкевич – новый президент Латвии

В третьем туре выборов президента Латвии победу одержал кандидат от «Нового единства», действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутата Сейма.
В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов «Нового Единства», за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты «Прогрессивных» Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.
За кандидата «Объединенного списка» (ОС) Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов. У ОС 15 голосов в Сейме, но за Пиленса голосовали также девять депутатов партии «Латвия на первом месте» и внефракционный депутат Глория Гревцова.
Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.
Un lai kā arī šodienas balsojumi beigtos, liels paldies trim drosmīgajiem kandidātiem, kuri kandidēja uz šo amatu - palieku pie domas, ka spēcīgākais no līdzšinējiem pieteikumiem Latvijas prezidenta amatam! https://t.co/JTmmlT2A4L pic.twitter.com/ZXBQhVJFx0— Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) May 31, 2023
Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.
Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.
В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.
С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.
Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.
Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.
Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию «Единство». На выборах в 14-й Сейм был избран в парламент по списку объединения «Новое Единство».
Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командиром Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.
Эдгар Ринкевич - открытый гей. Таким образом Латвия стала первой страной в мире с президентом - представителем ЛГБТ+. И это учитывая тот факт, что в Латвии не принят закон о партнерских отношениях.
Однако глава государства ЛГБТ+ в мире уже был - капитан-регент, или консул, Республики Сан-Марино Паоло Ронделли.