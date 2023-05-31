Самый быстрый способ обеспечить людей электричеством по доступной цене: в Ида-Вирумаа установят мощнейший накопитель энергии

По словам члена правления Eesti Energia Кристиана Кухи, ключом к быстрому, доступному и гарантирующему энергетическую независимость зеленому повороту является электрификация на базе возобновляемых источников энергии. В этом случае важную роль играет и накопление энергии.

«Самый быстрый способ обеспечить людей электричеством по доступной цене и сделать энергосистемы Эстонии независимыми - как можно быстрее перейти на возобновляемую энергию, - сказал Кухи. - Поскольку ветер и солнечный свет как источники непостоянны, такую энергию необходимо накапливать. Одним из решений для аккумулирования возобновляемой энергии являются накопители энергии большой мощности. Если бы к такому решению пришли раньше, то цены на электроэнергию в прошлом году не достигли бы 4000 евро за мегаватт-час. Достаточная мощность накопителя поможет обеспечить доступные цены на электроэнергию, надежность энергосистемы и более эффективное использование энергии, полученной с помощью возобновляемых источников».

Eesti Energia планирует приобрести и установить в Ида-Вирумаа накопитель мощностью 25 мегаватт и 50 мегаватт-часов, что соответствует потреблению примерно 150 000 домохозяйств в течение 1 часа. Наличие мощного накопителя позволит выйти не только на биржу электроэнергии, но и на другие энергетические рынки, необходимые для обеспечения надежности электроснабжения в будущем.

«Накопители полезны по многим причинам. Во-первых, они помогают сглаживать очень высокие ценовые перепады в те промежутки времени, когда в сети мало возобновляемой энергии. Во-вторых, с помощью накопителей можно хранить возобновляемую энергию и планировать ее использование, - отметил Кухи. - Без накопителей производителям приходится продавать так называемую избыточную энергию по очень низкой цене или бесплатно. Это может показаться выгодным для других потребителей, учитывая нынешнюю ситуацию, но это плохо сказывается на энергетической системе в целом».

Накопитель, приобретаемый Eesti Energia, позволит хранить солнечную энергию, произведенную в течение двух часов в 2500 домохозяйствах, и использовать её в случае высоких цен в вечерний час пик. В то же время с помощью данного накопителя можно полностью покрыть потребность частотного резерва стран Балтии.