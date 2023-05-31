Рийгикогу приглашает отметить День флага Эстонии

В воскресенье, 4 июня, - 139 годовщина эстонского флага. Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в воскресенье, у подножия башни Длинный Герман в Губернаторском саду. Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 11:00-17:00.

Флаг будет поднят под аккомпанемент гимна Эстонской Республики. В церемонии поднятия флага примут участие представители Таллиннского английского колледжа и Пылваского общества народного образования им. Я. Хурта.

С речью выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, академических и патриотических обществ и объединений.

Выступят Военный оркестр и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. В исполнении хоров прозвучат произведения «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 11:00 до 17:00. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.