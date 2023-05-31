Портал: если так пойдет дальше, Тянак на Сардинии будет претендовать на третью победу

Тянак, который накануне этого сезона вошел в команду M-Sport, выиграл шведское ралли, но еще не до конца подружился с машиной. Однако Dirtfish считает, что эстонец является одним из фаворитов.

Ралли Португалия стало для лидера M-Sport тяжелой работой, и все же он лидировал в гонке вплоть до момента, когда у него в первый день лопнула покрышка. Он был не очень доволен своим выступлением, но все же сумел вывести машину на четвертое место и продолжил набирать очки.

Старт со второй позиции – не идеальный сценарий, но гонка на Сардинии то самое соревнование, на котором Тянак в прошлом прекрасно выступал. В 2017 году именно тут он одержал свою первую в карьере победу в гонках WRC, а в 2019 году упустил победу из-за отказавшего на последнем спецучастке усилителя руля.