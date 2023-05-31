Министерство: значительного улучшения экономической ситуации не предвидится

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии сократился на 3,2 процента год к году и на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

«Статистика ВВП свидетельствует о том, что спад коснулся широкого спектра деятельности. Чувство уверенности различных секторов экономики в первом квартале было слабым. Показатели промышленного производства и розничных продаж продолжали снижаться. Некоторый положительный вклад в прирост ВВП в первом квартале внесли строительство, размещение и питание. Объемы строительства в первом квартале действительно снизились, но их уровень можно считать достаточно высоким по сравнению с более длительным периодом. Сферы по предоставлению услуг размещения и питания восстанавливаются после спада, но количество туристов, останавливающихся в гостиницах, еще не достигло докоронавирусного уровня», - отметил Лыхмусте.

По словам аналитика Министерства финансов, экономический спад особенно заметен на примере сокращения прибыли корпоративных предприятий.