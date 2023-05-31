Министерство: значительного улучшения экономической ситуации не предвидится

Из-за быстрого роста цен и слабой внешней среды экономика Эстонии все еще находится в плохом состоянии. Однако во второй половине года ситуация может начать улучшаться, пишет заведующий отделом макроэкономики Министерства финансов Эрки Лыхмусте.
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии сократился на 3,2 процента год к году и на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом.
«Статистика ВВП свидетельствует о том, что спад коснулся широкого спектра деятельности. Чувство уверенности различных секторов экономики в первом квартале было слабым. Показатели промышленного производства и розничных продаж продолжали снижаться. Некоторый положительный вклад в прирост ВВП в первом квартале внесли строительство, размещение и питание. Объемы строительства в первом квартале действительно снизились, но их уровень можно считать достаточно высоким по сравнению с более длительным периодом. Сферы по предоставлению услуг размещения и питания восстанавливаются после спада, но количество туристов, останавливающихся в гостиницах, еще не достигло докоронавирусного уровня», - отметил Лыхмусте.
По словам аналитика Министерства финансов, экономический спад особенно заметен на примере сокращения прибыли корпоративных предприятий.
«В первом квартале прибыль корпораций выросла чуть менее чем на 2 процента. В 2022 году этот показатель увеличился на 24 процента, поэтому нынешнее замедление роста прибыли можно рассматривать как нормализацию ситуации. В то же время, рост заработной платы оставался стабильным, - на уровне 13 процентов, - что в условиях 17-процентной инфляции означает падение реальной заработной платы на 3 процента. Поскольку потребление сдерживается не только снижением покупательской способности заработной платы, но и истощением прежних сбережений, а также ростом расходов на обслуживание кредитов в связи с повышением процентных ставок, у предприятий намного меньше возможностей повышать цены реализации товаров в соответствии с дальнейшим ростом цен на производственные ресурсы», - продолжил Лыхмусте.
По мнению аналитика, ослабление внешних условий продолжилось и в начале года, что не благоприятствовало перспективам экспортного сектора. Кроме того, сильное повышение процентных ставок центральными банками для сдерживания чрезмерно высокой инфляции привело к снижению активности в промышленном секторе в еврозоне и на соседних рынках.
«В то же время, сектор услуг, отчасти благодаря быстрому восстановлению туризма, по-прежнему находится в довольно хорошем состоянии. Это также можно увидеть на примере развития экспорта Эстонии: экспорт услуг немного вырос, этому способствовали ИКТ и бизнес-услуги. Однако годовой спад экспорта товаров увеличился почти до 12 процентов. В дополнение к уменьшению внешнего спроса, ситуация в производственном секторе осложняется ростом цен на импортные материалы и сырье из-за последствий войны между Россией и Украиной и санкций. Все это привело к ухудшению ценовой конкурентоспособности секторов», - пояснил Лыхмусте.
В завершении Лыхмусте указал на то, что, исходя из имеющихся на начало второго квартала данных, значительного улучшения экономической ситуации не предвидится: «Например, чувство уверенности промышленного и строительного секторов немного ухудшилось даже по сравнению с началом этого года».
Согласно прогнозу Министерства финансов относительно весны 2023 года, экономика вновь начнет расти во второй половине этого года.