Полиция ищет 45-летнюю Меэли, пропавшую в Вильянди

Родственники сообщили, что последний раз она контактировала с семьей около 18:00 вчера вечером. После этого ее местонахождение неизвестно. Меэли не ночевала дома.

Последний раз Меэли видели вчера вечером гуляющей возле места для купания Хунтаугу на берегу озера Вильянди. Сегодня полиция вместе со спасателями проверила местность, включая водоем, но ее так и не нашли.

Рост Меэли - около 170 см, среднего телосложения. У нее светлые волосы. Неизвестно, во что она одета.