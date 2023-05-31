Пропавшая в начале недели 45-летняя женщина найдена мертвой

Родственники сообщили, что последний раз она контактировала с семьей около 18.00 во вторник вечером. После этого ее местонахождение было неизвестно. Меэли не ночевала дома.

В последний раз Меэли видели гуляющей на берегу озера Вильянди.

Как сообщила пресс-служба полиции, в пятницу около полудня тело пропавшей Меэли было найдено в озере Вильянди. Как уточнили стражи правопорядка, нет причин подозревать кого-либо в причинении ей смерти.