Пропавшая в начале недели 45-летняя женщина найдена мертвой

В среду, 31 мая, полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения Меэли, которая не вернулась домой в Вильянди.
Родственники сообщили, что последний раз она контактировала с семьей около 18.00 во вторник вечером. После этого ее местонахождение было неизвестно. Меэли не ночевала дома.
В последний раз Меэли видели гуляющей на берегу озера Вильянди.
Как сообщила пресс-служба полиции, в пятницу около полудня тело пропавшей Меэли было найдено в озере Вильянди. Как уточнили стражи правопорядка, нет причин подозревать кого-либо в причинении ей смерти.
Причину смерти установит в ходе вскрытия.