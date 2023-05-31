Таллинн создал комиссию по организации перехода на обучение на эстонском языке

«Очевидно, что переход на эстоноязычное образование касается всех учебных заведений, независимо от того, на каком языке ведется обучение. Чтобы подготовиться к переходу на эстоноязычное образование и обеспечить его качество, мы сформировали комиссию, главная задача которой - к осени разработать план действий. После этого мы ждем от комиссии рекомендаций, уточнения и детализации плана, согласно ситуации в каждой школе или детском саду. Члены комиссии - опытные руководители образовательных учреждений и эксперты, с помощью которых мы хотим поддержать таллиннские школы и детские сады в переходе на обучение на эстонском языке», - сказал вице-мэр Андрей Канте.

«Принятые государством условия перехода означают дополнительную нагрузку на все учреждения, тем более что основная проблема на сегодняшний день по-прежнему не решена: это наличие учителей, а также целый ряд вопросов, связанных с методикой и методологией», - добавил он.

Кроме того, подчеркнул вице-мэр, закон принят. «В сложившихся условиях мы должны сделать все, чтобы минимизировать возможные потери в качестве образования. Мы должны помочь нашим учителям и нашим ученикам. Мы должны создать все возможности для сохранения качества образования», - заявил Канте.