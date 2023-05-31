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Грохот, раздавшийся над Эстонией, доносился с высоты десяти километров

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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Истребители проводят учения в обозначенных частях воздушного пространства Эстонии.
Истребители проводят учения в обозначенных частях воздушного пространства Эстонии. Фото: Kaitseväe peastaap

Грохот в Вильянди и других местах Эстонии в среду около 13:30 был вызван сверхзвуковыми самолетами, проводившими учения поблизости. Истребители британских ВВС проводят учения до 5 июня.

Сийм-Вернер Тедер, специалист по оповещению Военно-воздушных сил Эстонии, пояснил, что это были учебные полеты, которые прошли по плану. Скорость звука была превышена на высоте более десяти километров над землей, но из-за погодных условий полеты были прерваны. Скорость звука также была превышена в нескольких случаях истребителями Eurofighter Typhoon.

В Вильянди во время самого громкого грохота сотрясались стены и оконные рамы домов, и в социальных сетях сразу же начали выяснять, что могло стать причиной этого шума.

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