Грохот, раздавшийся сегодня над Эстонией, доносился с высоты десяти километров

Сийм-Вернер Тедер, специалист по оповещению Военно-воздушных сил Эстонии, пояснил, что это были учебные полеты, которые прошли по плану. Скорость звука была превышена на высоте более десяти километров над землей, но из-за погодных условий полеты были прерваны. Скорость звука также была превышена в нескольких случаях истребителями Eurofighter Typhoon.