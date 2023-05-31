«Новости в 7» за 31 мая: учителя требуют повышения зарплат, первое в истории Эстонии бетонное сооружение, ремонт одежды как забота об экологии и талантливый юный музыкант

Сегодня в выпуске:

- Учителя в Эстонии начали борьбу за справедливые зарплаты. Сегодня представители профсоюза работников сферы образования передали соответствующую петицию спикеру парламента. Подробности у нашего корреспондента

- Местные новости: почему ушел в отставку вице-мэр города Тарту, кто лидирует в рейтинге политических партий и с какими видами ядовитых растений будут в Эстонии бороться этим летом

- Где находится первое в истории Эстонии бетонное сооружение? Вы удивитесь, в каком году оно было построено и что с ним сейчас. Наш репортаж из Ида-Вирумаа

- Повторное использование вещей и починка одежды и обуви вновь входят в моду. Наша съемочная группа посетила недавно открывшийся в Таллинне центр, где всех научат жить более экологично и заботиться об окружающем мире

- С миру по нитке: кто стал новым президентом Латвии, чем Брюссель угрожает греческим властям за отношение к мигрантам и какие изменения в правилах дорожного движения ожидаются в Литве

- Юный житель эстонской столицы победил в престижном музыкальном конкурсе. Наш корреспондент знакомился с перспективным талантом, который пошел по стопам своего известного отца-музыканта