Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 мая: учителя требуют повышения зарплат, первое в истории Эстонии бетонное сооружение, ремонт одежды как забота об экологии и талантливый юный музыкант
Сегодня в выпуске:
- Учителя в Эстонии начали борьбу за справедливые зарплаты. Сегодня представители профсоюза работников сферы образования передали соответствующую петицию спикеру парламента. Подробности у нашего корреспондента
- Местные новости: почему ушел в отставку вице-мэр города Тарту, кто лидирует в рейтинге политических партий и с какими видами ядовитых растений будут в Эстонии бороться этим летом
- Где находится первое в истории Эстонии бетонное сооружение? Вы удивитесь, в каком году оно было построено и что с ним сейчас. Наш репортаж из Ида-Вирумаа
- Повторное использование вещей и починка одежды и обуви вновь входят в моду. Наша съемочная группа посетила недавно открывшийся в Таллинне центр, где всех научат жить более экологично и заботиться об окружающем мире
- С миру по нитке: кто стал новым президентом Латвии, чем Брюссель угрожает греческим властям за отношение к мигрантам и какие изменения в правилах дорожного движения ожидаются в Литве
- Юный житель эстонской столицы победил в престижном музыкальном конкурсе. Наш корреспондент знакомился с перспективным талантом, который пошел по стопам своего известного отца-музыканта
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 31 мая.