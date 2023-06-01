Чт, 1.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Департамент: Штромку очистили от сточных вод и мазута

Вода на всех пляжах в норме
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Число голубых флагов в этом сезоне удвоилось
  • С вонью от водорослей на пляжах можно бороться
  • Сине-зеленые водоросли – индикаторы загрязнения

Пляжный сезон открыт. Что ждет купальщиков в ближайшие месяцы? Какового качество воды в море? К чему привели поиски источников загрязнения на столичном пляже Штромка? Грозят ли подобные проблемы другим пляжам?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник по вопросам здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина.

Выдержки из беседы:

– Все ли пляжи Эстонии готовы к летнему сезону?

– Приятно сообщить, что на всех пляжах Эстонии проведены исследования воды, и все они соответствуют нормам по качеству воды для купания.

– Осталось дождаться того момента, когда вода прогреется. Сколько голубых флагов будет поднято в этом году?

– Голубой флаг – это признание экологичности пляжа по европейским стандартам, в том числе хорошего качества воды. В этом году в Эстонии голубыми флагами отмечено два столичных пляжа – Пикакари и Пирита.

– Пляж Пирита получил голубой флаг после многолетнего перерыва?

– Да, так и есть. Это во многом зависит не только от качества воды, но и от желания самоуправления. Возможно, раньше самоуправление уделяло недостаточно внимания пляжу. Речь идет о наличии туалетов, канализации, питьевой воды хорошего качества, информации по охране природы, организации сбора отходов и т.д.

– Какие пляжи – самые проблемные?

– В минувшем году пришлось много заниматься пляжем Штрооми (в народе известен как пляж Штромкаприм.ред.). На протяжении последних четырех лет качество воды здесь было нестабильным.

Управа Пыхья-Таллинна организовала совместно с Департаментом окружающей среды серьезные исследования, которые показали, что загрязнение воды шло со стороны ручья Мустйыги. Природоохранная служба установила, что многие домохозяйства спускали сточные воды в ручей. Им были сделаны предписания, домохозяйства теперь присоединились к системе канализации, ручей стал гораздо чище. В этом году пляж признан значительно более чистым. Вода не идеальна, но купание уже разрешено.

В минувшем году на пляже также было выявлено старое мазутное загрязнение, которое находилось там с неизвестных временен и постепенно просочилось на поверхность. Следы нефтепродуктов были выявлены и в купальной воде, эта зона была ограждена – там не рекомендовалось купаться. Зимой загрязнение песчаной полосы было ликвидировано, извлеченные нефтепродукты вывезены на площадку опасных отходов. Пляж приведен в норму.

– Жителям Пыхья-Таллинна можно больше не опасаться запретов на купание?

– Будем надеяться.

– Купальщики все чаще удивляются резкому перепаду температур в Финском заливе. Почему вода, едва прогревшись, может мгновенно остыть? Что происходит?

– Этот вопрос не входит в компетенцию Департамента здоровья. Полагаю, что в этом виноваты западные и северо-западные ветры. Поверхность воды прогревается от солнца, но ветры сгоняют теплую воду в открытое море, откуда тут же поступает холодная вода. Этим и обусловлен перепад температур в море. Это не какая-то аномалия, а обычное для Балтийского моря явление. Приливы и отливы тоже связаны с ветрами.

– Еще наши пляжи атакуют водоросли. Как можно было бы решить эту проблему?

– Если мы говорим о неприятном запахе, то он образуется в результате разложения обычных водорослей. Бороться с этим можно только одним способом – убирать эти водоросли.

Другое дело – опасные сине-зеленые водоросли. Это мельчайшие микроорганизмы, невидимые глазу. Их наличие в воде определяют под микроскопом в Институте моря. Массы сине-зеленых водорослей образуют в воде мутное облако. Их скопления также заметны со спутников. Нас заранее предупреждают о направлении их движения. Обычно они приходят в Эстонию со стороны Финляндии.

Почему они появляются в море? К сожалению, это результат влияния жизнедеятельности человека. Сине-зеленые водоросли питаются фосфором и азотом, их наличие является индикатором загрязнения Балтийского моря. Если улучшится качество воды, уменьшится и содержание сине-зеленых водорослей. Их массовое размножение начинается при температуре от +16 и выше.

– Что означают цвета флагов?

– Здесь имеется четкая градация.

Зеленый флаг: температура воды прогрелась до +18 и выше и на море нет волнения, разрешено всё – никаких запретов на купание.

Желтый флаг: температура воды колеблется в пределах +16 +18 градусов, на море возможно волнение. Купание – под собственную ответственность. Не рекомендуется идти в воду детям, пожилым и тем, кто не умеет хорошо плавать. Иногда желтый флаг могут вывесить, если существует опасность появления сине-зеленых водорослей или имеется другое загрязнение.

Фиолетовый флаг: это символ загрязнения на пляже. Например, на Штромке его вывешивали из-за нефтяного загрязнения. Такой флаг не означает полный запрет на купание. В данном случае, как и при желтом флаге, имеет значение, в какой степени человек подвержен аллергии, восприимчив к тем же водорослям. Люди без аллергии и с крепким здоровьем, когда вывешены желтые и фиолетовые флаги, могут купаться.

Красный флаг: полный запрет на купание. Температура воды понижается до отметки ниже +16, высокая волна, сильный или даже штормовой ветер.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что происходит на пляжах Эстонии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe
Студия Postimees: что происходит на пляжах Эстонии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe Фото: Teele Toova
  • Все ли пляжи Эстонии готовы к сезону?
  • Сколько голубых флагов будет поднято?
  • Что изменится на пляжах в год Зеленой столицы Европы?
  • Какие пляжи наиболее опасны для здоровья?
  • Пригодна ли для купания вода на пляже Штромка?
  • Стоит ли опасаться запретов на купание?
  • Почему Финский залив летом почти не прогревается? 
  • Чем обусловлена такая аномалия?
  • Кто отвечает за безопасность пляжей в летний сезон?
  • Решаема ли проблема водорослей на пляжах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Patrizia Pepe 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх