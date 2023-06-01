КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Департамент: Штромку очистили от сточных вод и мазута

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник по вопросам здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина.
– Все ли пляжи Эстонии готовы к летнему сезону?
– Приятно сообщить, что на всех пляжах Эстонии проведены исследования воды, и все они соответствуют нормам по качеству воды для купания.
– Осталось дождаться того момента, когда вода прогреется. Сколько голубых флагов будет поднято в этом году?
– Голубой флаг – это признание экологичности пляжа по европейским стандартам, в том числе хорошего качества воды. В этом году в Эстонии голубыми флагами отмечено два столичных пляжа – Пикакари и Пирита.
– Пляж Пирита получил голубой флаг после многолетнего перерыва?
– Да, так и есть. Это во многом зависит не только от качества воды, но и от желания самоуправления. Возможно, раньше самоуправление уделяло недостаточно внимания пляжу. Речь идет о наличии туалетов, канализации, питьевой воды хорошего качества, информации по охране природы, организации сбора отходов и т.д.
– Какие пляжи – самые проблемные?
– В минувшем году пришлось много заниматься пляжем Штрооми (в народе известен как пляж Штромка – прим.ред.). На протяжении последних четырех лет качество воды здесь было нестабильным.
Управа Пыхья-Таллинна организовала совместно с Департаментом окружающей среды серьезные исследования, которые показали, что загрязнение воды шло со стороны ручья Мустйыги. Природоохранная служба установила, что многие домохозяйства спускали сточные воды в ручей. Им были сделаны предписания, домохозяйства теперь присоединились к системе канализации, ручей стал гораздо чище. В этом году пляж признан значительно более чистым. Вода не идеальна, но купание уже разрешено.