КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ! ⟩ Департамент: Штромку очистили от сточных вод и мазута

В минувшем году на пляже также было выявлено старое мазутное загрязнение, которое находилось там с неизвестных временен и постепенно просочилось на поверхность. Следы нефтепродуктов были выявлены и в купальной воде, эта зона была ограждена – там не рекомендовалось купаться. Зимой загрязнение песчаной полосы было ликвидировано, извлеченные нефтепродукты вывезены на площадку опасных отходов. Пляж приведен в норму.

– Жителям Пыхья-Таллинна можно больше не опасаться запретов на купание?

– Будем надеяться.

– Купальщики все чаще удивляются резкому перепаду температур в Финском заливе. Почему вода, едва прогревшись, может мгновенно остыть? Что происходит?

– Этот вопрос не входит в компетенцию Департамента здоровья. Полагаю, что в этом виноваты западные и северо-западные ветры. Поверхность воды прогревается от солнца, но ветры сгоняют теплую воду в открытое море, откуда тут же поступает холодная вода. Этим и обусловлен перепад температур в море. Это не какая-то аномалия, а обычное для Балтийского моря явление. Приливы и отливы тоже связаны с ветрами.

– Еще наши пляжи атакуют водоросли. Как можно было бы решить эту проблему?

– Если мы говорим о неприятном запахе, то он образуется в результате разложения обычных водорослей. Бороться с этим можно только одним способом – убирать эти водоросли.