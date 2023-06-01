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СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Студия Postimees: что происходит на пляжах Эстонии?

13:00 Департамент здоровья
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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1 июня открывается пляжный сезон. Что ждет купальщиков в ближайшие месяцы? Какового качество воды в море? К чему привели поиски источников загрязнения на столичном пляже Штромка? Грозят ли подобные проблемы другим пляжам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник по вопросам здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина. Смотрите интервью в 13:00!

  • Все ли пляжи Эстонии готовы к сезону?
  • Сколько голубых флагов будет поднято?
  • Что изменится на пляжах в год Зеленой столицы Европы?
  • Какие пляжи наиболее опасны для здоровья?
  • Пригодна ли для купания вода на пляже Штромка?
  • Стоит ли опасаться запретов на купание?
  • Почему Финский залив летом почти не прогревается? 
  • Чем обусловлена такая аномалия?
  • Кто отвечает за безопасность пляжей в летний сезон?
  • Решаема ли проблема водорослей на пляжах?
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