СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Студия Postimees: что происходит на пляжах Эстонии?

1 июня открывается пляжный сезон. Что ждет купальщиков в ближайшие месяцы? Какового качество воды в море? К чему привели поиски источников загрязнения на столичном пляже Штромка? Грозят ли подобные проблемы другим пляжам?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник по вопросам здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина. Смотрите интервью в 13:00!
- Все ли пляжи Эстонии готовы к сезону?
- Сколько голубых флагов будет поднято?
- Что изменится на пляжах в год Зеленой столицы Европы?
- Какие пляжи наиболее опасны для здоровья?
- Пригодна ли для купания вода на пляже Штромка?
- Стоит ли опасаться запретов на купание?
- Почему Финский залив летом почти не прогревается?
- Чем обусловлена такая аномалия?
- Кто отвечает за безопасность пляжей в летний сезон?
- Решаема ли проблема водорослей на пляжах?