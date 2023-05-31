«Утиное ралли» празднует завтра свой 10-й день рождения

«Утиное ралли» - заплыв ванных уточек - благотворительное мероприятие, инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Его цель как можно шире осветить ситуацию с семьями, где дети болеют раком, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь в этой ситуации детям с онкологией.

В этом году на старт выйдут 17 000 уточек, и конкуренция обещает быть ожесточенной.

«Благотворительное мероприятие "Утиное ралли" пройдет уже в десятый раз. Каждый день нам нужно думать о том, как помочь детям и их семьям, которые ведут тяжелую борьбу с этим страшным заболеванием. В то же время юбилейный год - это повод оглянуться в прошлое и подумать о тех людях, которые благодаря пожертвованиям получили надежду на выздоровление», - сказала ERR Луйве Мерилай, опорное лицо Эстонского Союза родителей детей, больных раком.

В этом году ETV снова будет транслировать «Утиное ралли» в прямом эфире, начало в 19:30.

Перед началом соревнований каждый жертвователь - будь то частное лицо, семья, группа друзей или предприятие - может стать спонсором одной пронумерованной ванной уточки. Это можно сделать на домашней страничке Pardiralli на подходящую себе сумму. Пожертвования могут быть сделаны несколько раз и, таким образом, можно поддержать несколько уточек, участвующих в соревновании.