Автомобиль сбил 13-летнего ребенка. Водитель скрылся с места происшествия

Во вторник вечером около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что несколькими часами ранее 13-летний ребенок попал в дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, 13-летний мальчик на велосипеде свернул с улицы Пикк на улицу Кооли в Раквере, увидел движущийся автомобиль и испугался. Затем он спрыгнул с велосипеда, чтобы избежать столкновения. Несмотря на то, что он получил незначительные травмы, обращаться за медицинской помощью не потребовалось.
Автомобиль уехал с места происшествия, не проверив, все ли в порядке с ребенком. Все обстоятельства аварии еще устанавливаются.
Мать мальчика рассказала в Facebook о происшествии и попросила водителя связаться с ней как можно скорее. Женщина сообщила, что ее сына сбила Toyota темного цвета. «То, что ребенок встал, не означает, что можно уехать», - написала мать мальчика в социальной сети.
Этот пост прокомментировал другой родитель, чья дочь также попала в подобную аварию на улице Пикк. «Думаю, что водитель даже не заметил, что врезался в велосипедиста», - сказала женщина, добавив, что ее дочь по-прежнему избегает этой улицы, когда гуляет одна.