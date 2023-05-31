Автомобиль сбил 13-летнего ребенка. Водитель скрылся с места происшествия

По предварительной информации, 13-летний мальчик на велосипеде свернул с улицы Пикк на улицу Кооли в Раквере, увидел движущийся автомобиль и испугался. Затем он спрыгнул с велосипеда, чтобы избежать столкновения. Несмотря на то, что он получил незначительные травмы, обращаться за медицинской помощью не потребовалось.

Автомобиль уехал с места происшествия, не проверив, все ли в порядке с ребенком. Все обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Мать мальчика рассказала в Facebook о происшествии и попросила водителя связаться с ней как можно скорее. Женщина сообщила, что ее сына сбила Toyota темного цвета. «То, что ребенок встал, не означает, что можно уехать», - написала мать мальчика в социальной сети.