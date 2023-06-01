ВИДЕО ⟩ «Маньяки, буллинг и домашнее насилие!»: жители Эстонии об опасностях для детей

Катрин

Катрин. Фото: Денис Антонов

- Что можно сделать для большей безопасности детей?

- Наверное, нужно больше традиционных семей. Сейчас теряется понятие мужчины и женщины. Ведь мужчина может расти только с настоящим мужским примером. Вот из-за этого проблемы в общении, в построении семей.

- А кто может защитить?

- Мне кажется, что только родители могут.

- Что бы вы пожелали детям?

- Больше проводить время с родителями. Тогда и родители будут находить больше времени для вас, и они будут чувствовать себя более отдохнувшими.

Елена

Елена. Фото: Денис Антонов

- От чего нам нужно защищать наших детей?

- От вранья нам надо защищать наших детей. Когда мы были детьми, нас учили говорить правду. Но когда мы выросли, оказалось, что правда – это самое опасное. Виртуальный мир тоже очень опасный. Сами понимаете, от чего наших детей в нем надо защищать. Если ребенок занимается в интернете, то надо родителям посматривать за тем, что ребенок увидит, чем он там увлекается. Если это дело пустить на самотек, то это очень страшно.

- Что бы вы пожелали детям?

- В первую очередь, желаю счастливых родителей! Если родители будут счастливы, то и дети будут счастливы.

Дмитрий

Дмитрий. Фото: Денис Антонов

- От кого нужно защитить наших детей?

- Не знаю. Наверное, от неблагополучных родителей, от насилия в семье.

- Кто несет ответственность за безопасность детей?