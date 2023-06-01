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ВИДЕО ⟩ «Маньяки, буллинг и домашнее насилие!»: жители Эстонии об опасностях для детей

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Ежегодно в Эстонии регистрируется около 16 000 случаев семейного насилия. При этом в службы поддержки обращаются далеко не все, кто стал жертвой. Во многих случаях физическому и психологическому насилию подвергаются дети и подростки. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, какие угрозы подстерегают детей и кто должен их защищать.

С 1 апреля 2023 года вступил в силу новый Закон о помощи жертвам. Он увеличил доступность правовой и психологической помощи, а система обращения за компенсацией жертвам преступлений стала проще. Увеличение доступности помощи жертвам обойдется примерно в два миллиона евро в год.

Мария

Мария.
Мария. Фото: Денис Антонов

- От кого нам нужно защищать наших детей?

- Нам нужно защищать наших детей от буллинга, от всего, что происходит вокруг нас. Сейчас очень много агрессии. Русскоязычные и эстоноязычные всегда конфликтуют. Я сама училась и понимаю, что в самой школе полно такого буллинга.

- А кто должен заботиться о безопасности детей?

- Сложный вопрос. Сейчас прогресс так стремительно пошел вперед, что очень тяжело оградить детей от интернета, например. Как бы мы ни пытались, но они там любят поиграть в игры, им там очень интересно.

Алиса

Алиса.
Алиса. Фото: Денис Антонов

- От кого мы должны вас защищать?

- Ну, от всяких маньяков, потому что нельзя гулять поздно. Если из школы или в школу идешь, то там тоже опасности встречаются, например, пешеходный переход через дорогу.

- Что вы хотели бы пожелать своим сверстникам?

- Чтобы родители были добрыми и сами мы были счастливы. Чтобы учителя не кричали и сами дети были воспитаны.

Тимофей

Тимофей.
Тимофей. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли в Эстонии защищать детей?

- Нужно защищать детей от наркотиков. Надо учить детей дружить, никого не оскорблять, не буллить.

- Кто должен обеспечивать защиту?

- Я думаю, все должны в этом участвовать. Нужно стремиться к тому, чтобы все друг другу помогали решать вопросы защиты. Потому что на данный момент очень распространенные явления: такие, как буллинг, употребление наркотических веществ. Я уверен, что все должны участвовать в вопросе детской безопасности.

Екатерина

Екатерина.
Екатерина. Фото: Денис Антонов

- От чего или кого нужно защищать детей?

- От массовой информации, интернета и арт-сервисов. Вот от чего нужно защищать детей. Чтобы развивалось собственное воображение и свой собственный интеллект появлялся.

- Кто несет ответственность за безопасность детей?

- Все. Общая ответственность, но прежде всего, это зависит от родителей. А у родителей ответственность появляется от образования, а образование от возможностей государства, так что тут все связывается вместе, но начинается с родителей. Если родитель мудрый и понимает, что и где происходит, то он эту информацию передает детям и задает им какие-то рамки. Рамки детям необходимы. Этими рамками мы создаем уровень защищенности, чтобы они себя хорошо чувствовали и развивали свой интеллект.

- Что бы вы пожелали родителям в День защиты детей?

- Родители, отключайтесь от телефонов! Играйте на улице со своими детьми. Зажигайтесь росой, светом, солнцем, любовью. Давайте это все детям. Потому что игровые площадки наши - это мамы в смартфонах, а дети сами по себе. Родители, будем смартфоны откладывать и человеческие отношения восстанавливать. Это самое главное пожелание.

Аллан

Аллан.
Аллан. Фото: Денис Антонов

- От чего страдают наши дети?

- Может быть, от отношений, хотя я не думаю, что из-за этого стоит страдать. Может быть, из-за оценок в школе. Школа на самом деле очень сильно отрицательно влияет на психику детей. Влияет и на их мысли, и на поступки.

- А кто может их защитить?

- В основном могут защитить их опекуны, которые есть родители. Также, думаю, что полицейские. В том смысле, чтобы не постоянно контролировать, но в случае опасности. Ограждать от алкоголизма, от курения, от всяческих опасных травм. Хотя травмы дети могут сами получить, но родители и полиция должны следить за этим.

Светлана

Светлана.
Светлана. Фото: Денис Антонов

- Для детей опаснее было раньше или сейчас?

- Знаете, сейчас стало более опасно. Я не была в Эстонии 55 лет. Я родилась в Палдиски. Я вспоминаю, как мы там тогда жили. Мы могли до десяти вечера бегать, и там не было никаких опасных ситуаций для детей. А теперь детей пасут, никуда не разрешают, ни влево, ни вправо. Почему? Потому что боятся.

- Кто должен детей защищать: родители, школа, полиция?

- Я думаю, что защита должна быть в комплексе. Должны участвовать и родители, и государство. Они должны быть более ответственны.

- Что бы вы пожелали детям?

- Быть детьми. Меньше сидеть в смартфонах, в интернете, а просто играть. Играть в казаков-разбойников, в скакалки, быть детьми. А все остальное придет само собой.

Катрин

Катрин.
Катрин. Фото: Денис Антонов

- Что можно сделать для большей безопасности детей?

- Наверное, нужно больше традиционных семей. Сейчас теряется понятие мужчины и женщины. Ведь мужчина может расти только с настоящим мужским примером. Вот из-за этого проблемы в общении, в построении семей.

- А кто может защитить?

- Мне кажется, что только родители могут.

- Что бы вы пожелали детям?

- Больше проводить время с родителями. Тогда и родители будут находить больше времени для вас, и они будут чувствовать себя более отдохнувшими.

Елена

Елена.
Елена. Фото: Денис Антонов

- От чего нам нужно защищать наших детей?

- От вранья нам надо защищать наших детей. Когда мы были детьми, нас учили говорить правду. Но когда мы выросли, оказалось, что правда – это самое опасное. Виртуальный мир тоже очень опасный. Сами понимаете, от чего наших детей в нем надо защищать. Если ребенок занимается в интернете, то надо родителям посматривать за тем, что ребенок увидит, чем он там увлекается. Если это дело пустить на самотек, то это очень страшно.

- Что бы вы пожелали детям?

- В первую очередь, желаю счастливых родителей! Если родители будут счастливы, то и дети будут счастливы.

Дмитрий

Дмитрий.
Дмитрий. Фото: Денис Антонов

- От кого нужно защитить наших детей?

- Не знаю. Наверное, от неблагополучных родителей, от насилия в семье.

- Кто несет ответственность за безопасность детей?

- Родители. Я, например, следил за тем, как моя двухлетняя дочка подходила к воде. Изначально я ей сказал, что не надо ее трогать. Она сорвала цветок и в воду цветочком. Потом руки помакала, а потом и все джинсы уже мокрые. Итог какой? Она не виновата. Виноват я. Надо сказать, что ответственность за безопасность несут сами родители. Они виноваты во всем.

- Что бы вы пожелали людям в День защиты детей?

- Счастья и здоровья!

Никита

Никита.
Никита. Фото: Денис Антонов

- От чего больше всего страдают дети?

- Больше всего страдают от семейного насилия. Нам об этом очень часто в школе говорят.

- К кому ребенок должен обращаться за защитой?

- К родителям в любой момент может обратиться. В правоохранительные органы за помощью, а там уже все остальные подключатся. Но в первую очередь обращаться надо к родителям.

Диана

Диана.
Диана. Фото: Денис Антонов

- От чего могут страдать дети?

- В школе часто могут обижать ребенка сами дети. А еще от того, когда у родителей большая ссора, ребенок тоже может сильно переживать за них, травмироваться. Мне ночью страшно иногда. Бывает, когда гуляешь, а тебе могут что-то сказать опасное какие-то взрослые мужчины. У меня такое было уже.

- Кто может защитить детей?

- Я думаю, что семья в первую очередь, и полиция тоже может.

Лия

Лия.
Лия. Фото: Денис Антонов

- Кто должен защищать наших детей?

- Все. Абсолютно все. Родители одни не сделают, школа одна не сможет, полиция также в одиночку ничего не добьется. Общими усилиями надо защищать.

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