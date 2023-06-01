В Европейской золотой лиге у наших волейболистов первая победа

Во втором матче групповой стадии турнира эстонские волейболисты в Тарту со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20) обыграли сборную Словакии. Лучшим в составе сборной Эстонии стал Андри Аганитс, принесший команде 14 очков. В первом поединке, который прошел 28 мая, эстонская команда проиграла финнам - 0:3.