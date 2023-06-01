Сегодня в Эстонии утратили действие зеленые карты, оформленные для российских транспортных средств

С сегодняшнего дня для передвижения по территории Эстонии на таком транспортном средстве необходимо оформить пограничное страхование или зарегистрировать транспортное средство в дорожно-транспортном регистре Эстонии и оформить обычное дорожное страхование.

По словам члена правления Фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, война в Украине и установление санкций в финансовом секторе привели к тому, что договаривающиеся государства Европейской экономической зоны расторгли договор о системе зеленых карт с Россией и Беларусью.

«Если собственник автомобиля с российским регистрационным знаком проживает в Эстонии, ему следовало бы серьезно взвесить установку эстонского номерного знака, поскольку обычное дорожное страхование гораздо дешевле нашего пограничного страхования. Конечно, можно оформить пограничное страхование и в другом государстве Европейской экономической зоны, где оно может быть дешевле», – сказал Потсепп.

По словам менеджера по вопросам, связанным со внешней границей, Налогово-таможенного департамента Антса Куття, пограничное страхование можно купить уже за 30 дней до начала поездки и максимум на один год. «Во избежание возможных очередей на эстонско-российской границе мы призываем всех людей и все предприятия, которые планируют совершить поездку и которых затрагивает соответствующее изменение, приобрести корректное пограничное страхование уже сегодня. Оно обеспечит беспрепятственное пересечение границы без обременительных задержек», – сказал Кутть.