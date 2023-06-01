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Спад на шведском рынке привел к банкротству эстонской компании

rus.postimees.ee
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Стеклянные фасады KUMU были произведены компанией Metus-EST.
Стеклянные фасады KUMU были произведены компанией Metus-EST. Фото: Metus

Производитель стеклянных фасадов Metus-EST подал заявление о банкротстве. Работы компании можно увидеть, например, в KUMU и во многих офисных зданиях Таллинна, однако основным рынком была Швеция, пишет dv.ee.

«2022 финансовый год был убыточным для предприятия», – признал глава предприятия и один из его владельцев Андрес Симуланд.

Руководитель Metus-EST объяснил, что текущее финансовое состояние компании и прогноз оборота на второе полугодие свидетельствуют о том, что платежеспособность снижается из месяца в месяц, и в скором времени предприятие станет полностью неплатежеспособным.

Правление компании, владельцы и ключевые сотрудники пытались преодолеть экономические трудности, сокращали расходы и искали возможные решения для продолжения деятельности, а также для привлечения дополнительного капитала: «Однако эти усилия не принесли достаточно постоянных положительных изменений, а ухудшающаяся экономическая ситуация скорее усугубила трудности и нестабильность».

Читайте подробнее на dv.ee.

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