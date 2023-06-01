Вы его видели? Полиция ищет 95-летнего Анатолия из Таллинна

Последний раз мужчину видели вчера рано утром в доме его сестры на улице Кивила в Ласнамяэ. Собственный дом Анатолия находится в Ыйсмяэ, но он временно живет у сестры, откуда ушел вчера рано утром. Возможно, что мужчина не знает, где он находится, и попросил незнакомых людей помочь ему добраться до дома в Ыйсмяэ и сел на автобус.