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Вы его видели? Полиция ищет 95-летнего Анатолия из Таллинна

rus.postimees.ee
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Анатолий.
Анатолий. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 95-летнего Анатолия, который вчера ушел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и не вернулся.

Последний раз мужчину видели вчера рано утром в доме его сестры на улице Кивила в Ласнамяэ. Собственный дом Анатолия находится в Ыйсмяэ, но он временно живет у сестры, откуда ушел вчера рано утром. Возможно, что мужчина не знает, где он находится, и попросил незнакомых людей помочь ему добраться до дома в Ыйсмяэ и сел на автобус.

Полиция проверила возможное местонахождение мужчины, а также парки и переулки, но пока его не нашли.

Рост Анатолия около 170 см, среднего телосложения. Он может быть одет в толстую серую клетчатую кофту и серые спортивные штаны. У него нет с собой телефона.

Полиция просит всех, кто видел Анатолия, позвонить по номеру экстренной помощи 112.

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