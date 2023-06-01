Кая Каллас уехала в Молдову

Сегодня премьер-министр Кая Каллас принимает участие во встрече европейского политического сообщества в Молдове, где главы государств и правительств 47 европейских стран обсудят темы европейской безопасности, энергетики и связи.
«Мы обсудим с главами государств и правительств Европы, как вместе обеспечить безопасность и стабильность в Европе. Встреча в Молдове продемонстрирует единство Европы, укрепит взаимное сотрудничество и направит России четкий сигнал, что Европа поддерживает Молдову», - заявила перед встречей премьер-министр Кая Каллас.
В ходе встречи будут обсуждаться темы безопасности, энергетики и связи. Кая Каллас примет участие в круглом столе по безопасности вместе с главами государств и правительств Исландии, Нидерландов, Косово, Франции, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Турции и Украины, а также президентом Европейского Совет и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
У премьер-министра составлен отдельный график двусторонних встреч с президентом Косово Вьосой Османи-Сандриу и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.
На вторую встречу европейского политического сообщества, организованную Молдовой, приглашены 47 европейских стран: все страны-члены ЕС, Албания, Андорра, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Норвегия, Сан-Марино, руководители учреждений Сербии, Швейцарии, Северной Македонии, Турции, Украины, Соединенного Королевства и Европейского Союза. Беларусь и Россия на встречу не приглашены.