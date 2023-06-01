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За год инфляция в Эстонии снизилась почти в два раза

rus.postimees.ee
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Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать товары со скидкой.
Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать товары со скидкой. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии в мае выросли на 11,16% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года, пишет Rus.ERR.

По сравнению с апрелем рост цен был маргинальным – 0,04%.

В апреле годовая инфляция в Эстонии составила 13,5%, таким образом в мае она немного замедлилась.

Окончательные данные о том, насколько в мае изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июня.

В мае 2022 года инфляция в Эстонии составила 20,1%, по этому показателю наша страна была лидером среди стран еврозоны.

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