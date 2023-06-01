За год инфляция в Эстонии снизилась почти в два раза

По сравнению с апрелем рост цен был маргинальным – 0,04%.

В апреле годовая инфляция в Эстонии составила 13,5%, таким образом в мае она немного замедлилась.

Окончательные данные о том, насколько в мае изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июня.