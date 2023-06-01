Дочерняя компания Kaubamaja покупает крупную охранную фирму

Компания Viking Security, входящая в группу Tallinna Kaubamaja, купит Skarabeus Security Service, пишут «Деловые ведомости».
Сделка будет завершена после получения одобрения от Департамента конкуренции и дополнительных процедурных действий, говорится в биржевом извещении Kaubamaja.
В прошлом году Viking Security заняла третье место на эстонском рынке безопасности с оборотом 15,1 миллиона евро. Оборот Scarabeus в 2022 году составил 3,1 миллиона евро.
Стоимость покупки Tallinna Kuabamaja не разглашает.