Дочерняя компания Kaubamaja покупает крупную охранную фирму

Сделка будет завершена после получения одобрения от Департамента конкуренции и дополнительных процедурных действий, говорится в биржевом извещении Kaubamaja.

В прошлом году Viking Security заняла третье место на эстонском рынке безопасности с оборотом 15,1 миллиона евро. Оборот Scarabeus в 2022 году составил 3,1 миллиона евро.