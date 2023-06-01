Попытка заблокировать налоговую реформу: в Рийгикогу поступило более тысячи поправок

Председатель комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) объяснила, что комиссия приступит к рассмотрению поправок на заседании 2 июня.

«В ходе анализа мы будем исходить из принципа, согласно которому следует двигаться в направлении сбалансированного государственного бюджета, чтобы увеличить доходы государства. В сложной ситуации с состоянием государственных финансов необходимо принять незамедлительные меры для улучшения бюджетной позиции. Помимо МВФ, политику правительства также поддержали Европейская комиссия, Банк Эстонии и совет по бюджету», - отметила Аккерманн. Она добавила, что еще более важнoe условие для достижения сбалансированного бюджета - это установление контроля за расходами.

Аккерманн отметила, что законопроекты призваны сократить неэффективные налоговые льготы и обеспечить равное обращение с налогоплательщиками и нейтральность налоговой системы. Система налогообложения станет проще, налоговая нагрузка останется на уровне ниже средних показателей по Европейскому союзу и будет смещена в сторону людей с более высокими доходами и потреблением. «Развитие налоговой системы параллельно с развитием общества - это нормальное явление», - добавила она.

Оппозиция пытается заблокировать налоговую реформу «Мы не позволим правительству усугубить демографический кризис и довести наш народ до обнищания. Мы придадим новый импульс парламентской обструкции, пытаясь затормозить рассмотрение проектов правительства во втором чтении. Среди поправок, внесенных к пяти различным законопроектам, есть как содержательные, так и обструкционистские», - сказал в понедельник председатель EKRE Мартин Хельме.