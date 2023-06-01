Люди упали в подвал: в деревенском центре обрушился пол

В среду в здании деревенского центра в деревне Ийгасте волости Валга обрушился пол, и четыре человека провалились в подвал.
Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги в 13:21. Спасатели помогли трем людям выбраться с помощью лестницы. Четвертому человеку наложили шину, а затем вытащили на носилках и передали медикам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.
Спасатели запретили пользоваться зданием до тех пор, пока не будут проведены оценка его безопасности и необходимые ремонтные работы.