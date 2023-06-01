Крупный кирпичный завод останавливает основное производство и сокращает работников

Компания Wienerberger AS, которой принадлежит кирпичный завод в Азери, останавливает основную производственную линию предприятия – большую туннельную печь – на неопределенный срок, сообщает dv.ee.
В распространенном компанией пресс-релизе говорится о том, что с началом войны в Украине Wienerberger прекратила экспорт своей продукции в Россию и не смогла закрепиться на альтернативных рынках.
Основная линия завода в Азери, большая туннельная печь, будет остановлена на неопределенный срок с 31 августа этого года.
Пока же производство продолжается, склады заполняются всей стратегически необходимой продукцией, благодаря чему Wienerberger надеется снабжать клиентов и дальше (при необходимости в течение нескольких лет).
Судя по всему, на предприятии предстоят сокращения, однако никаких точных цифр руководство Wienerberger не приводит, отмечая лишь, что тесно сотрудничает с Кассой страхования от безработицы, чтобы найти хорошие возможности для наших сотрудников.