Крупный кирпичный завод останавливает основное производство и сокращает работников

В распространенном компанией пресс-релизе говорится о том, что с началом войны в Украине Wienerberger прекратила экспорт своей продукции в Россию и не смогла закрепиться на альтернативных рынках.

Основная линия завода в Азери, большая туннельная печь, будет остановлена на неопределенный срок с 31 августа этого года.

Пока же производство продолжается, склады заполняются всей стратегически необходимой продукцией, благодаря чему Wienerberger надеется снабжать клиентов и дальше (при необходимости в течение нескольких лет).