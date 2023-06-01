Пошел в магазин и пропал: полиция ищет 82-летнего Бориса

Вчера вечером обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что около 9:30 Борис пошел в магазин и после этого никто не мог с ним связаться. Телефона у Бориса с собой не было. Полицейские проверили всевозможные места в Кохтла-Ярве и медучреждения, но найти пожилого человека так и не удалось.