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Пошел в магазин и пропал: полиция ищет 82-летнего Бориса

rus.postimees.ee
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Борис.
Борис. Фото: Politsei- ja piirivalveamet/Facebook

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Кохтла-Ярве 82-летнего Бориса.

Вчера вечером обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что около 9:30 Борис пошел в магазин и после этого никто не мог с ним связаться. Телефона у Бориса с собой не было. Полицейские проверили всевозможные места в Кохтла-Ярве и медучреждения, но найти пожилого человека так и не удалось.

Рост Бориса – 168 см, он седой. Когда он уходил из дома, на нем были белый свитер, черная кожаная куртка, синие джины и черная обувь.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, сообщить об этом по номеру 112.

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