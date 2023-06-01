Меры полиции в отношении нарвского художника Владимира (Вована) Каштана наводят на мысль, что на Нарву словно не распространяется государственная политика Эстонии в вопросе о российской агрессии против Украины. Журналист Павел Соболев предполагает, что нарвская полиция хочет зачистить общественное пространство города «на всякий случай» от любых публичных высказываний по взрывоопасным темам.
КОММЕНТАРИЙ ⟩ Нарвская полиция зачищает площадку, забывая о гражданских правах
В марте новое правительство обсуждало идею послать в Ида-Вирумаа своего спецпредставителя, тогда эти планы вызвали немало критики. Говорилось об абсурдности поста представителя эстонского государства в регионе, который является частью этого государства, также звучали голоса в поддержку того, что планы новой коалиции бюрократически выделить Северо-Восток как особенно «проблемный» уезд обидны для его жителей.
Спустя два месяца, в мае 2023 года, возникло твердое ощущение, что среди эстонских государственных институтов восприятие Ида-Вирумаа как крайне специфической территории свойственно не только высоким органам исполнительной и законодательной власти. Это слишком уж бросилось в глаза, когда эстонское полицейское ведомство, проявляя пристрастное внимание к нарвскому художнику Владимиру (Вовану) Каштану, стало позволять себе решения и действия, которые просто непредставимы в исполнении эстонских силовых структур в любом другом эстонском регионе.
Каштану запретили в Нарве делать то, что по всей Эстонии считается почетным занятием
29 мая стало известно о том, что двумя днями ранее скандальный художник был в очередной раз задержан полицией в Нарве, в этот раз - после, как подтвердила полиция, выяснения его намерений провести очередную акцию в публичном пространстве. Суть этих намерений состояла в том, что Каштан собирался нанести мелками на асфальт названия украинских городов, где были совершены преступления российской армии против мирного населения.
Рядом с этими надписями Каштан собирался разместить свечи и возложить цветы. Тем самым нарвский художник собирался почтить память жертв российской агрессии. Кажется, невозможно усмотреть в такой акции асболютно ничего противозаконного, зато в ней можно обнаружить очевидный антивоенный посыл и выражение поддержки Украине, что полностью согласуется с т. н. «общественным консенсусом», о котором так часто любят говорить представители эстонских властей. Тем не менее, озвученная Каштаном такая программа его действий и неготовность от них отказаться дали основания нарвской полиции доставить художника в участок.
Позднее полиция в качестве одного из аргументов в поддержку своих действий привела то обстоятельство, что Каштан предварительно не согласовал «публичное мероприятие». Однако также полицией было сказано, что предыдущие акции Каштана «вызвали большой общественный резонанс и противоречивые эмоции» в Нарве, и что новый его перфоманс мог представлять опасность для него самого, а потому его было сочтено уместным изолировать.
И первая часть такой аргументации выглядит довольно сомнительной, поскольку Каштан планировал, что называется, сольный номер (публичное мероприятие подразумевает как минимум двух участников), а любые публичные действия одного человека не подлежат какой-то жесткой регуляции эстонским законодательством, если только не противоречат ему уже не по «форме», а по «содержанию».
Однако вторая часть выглядит и вовсе обескураживающей, потому что полиция изначально решила применить карательные меры в отношении жертвы потенциальной агрессии, а не в отношении потенциального агрессора.
Хорошему и плохому варианту действий нарвская полиция предпочла очень плохой
Собственно, в голову приходят только два логичных варианта действий полиции, заставшей Каштана за приготовлением к очередному публичному арт-высказыванию. Если полиция действительно была обеспокоена его безопасностью, она могла бы ему ее обеспечить на время перфоманса; если полиция так и так тратит ресурсы, чтобы отслеживать его перемещения, пресечение возможных нападений на арт-активиста не возложило бы на полицейских серьезной дополнительной нагрузки. Возможно, не очень правильным с моральной точки зрения, но тоже более-менее понятным решением полиции было бы возложить ответственность за возможные последствия акции на самого художника, и реагировать только в том случае, если что-нибудь случится.
Нарвская полиция же пошла по третьему и по совершенно непостижимому пути: она решила воспрепятствовать выражению человеком его поддержки Украине и осуждения агрессии, то есть тому, что в исполнении практически любого человека в любом другом регионе Эстонии смотрится как проявление благородных помыслов и высокой гражданской сознательности. Это особенно прискорбно с учетом того обстоятельства, что во время предшествующих, содержавших более сложный мессидж акций Каштана, у полиции была великолепная возможность получить ясное представление о природе его взглядов.
Не могло быть никаких вопросов к полиции Нарвы тогда, когда она задерживала Вована Каштана после нанесения им античеловеческой цитаты российского «военного блогера» Татарского на бывшем месте дислокации нарвского танка, поскольку, вне всякого сомнения, эта акция вполне могла интерпретироваться и как поддерживающая агрессию. Художник представил свои объяснения, поэтому реакция полиции на следующую акцию Каштана, с нанесением слова «Дети» перед зданием бывшего ДК Герасимова, выглядела уже, мягко говоря, «избыточным реагированием».
Однако именно 27 мая произошла уже совершенно неслыханная вещь, поскольку задуманное Каштаном на эту дату никак не оставляло возможности для двоякого толкования: Вован Каштан собирался сделать в этот день, по сути, то же самое, что в разных формах с 24 февраля 2022 года делает и само эстонское государство, и поддерживающие позицию этого государства в отношении войны в Украине многочисленные эстонские граждане.
Вероятные мотивации нарвской полиции вызывают сильную обеспокоенность
Крайне сложно, а то и вообще невозможно представить ситуацию, когда полиция в каком-то другом городе Эстонии задерживает человека, не проявляющего никаких признаков агрессии, если предположительно связанное с ним правонарушение квалифицируется как проступок. В Нарве же 27 мая оказалось возможным даже не такое; мало того, что Вован Каштан был задержан за то, чего он еще не успел совершить, так ведь еще и в планах у него был не проступок, а, скорее, поступок, причем именно такого сорта, что по всей Эстонии принято сейчас поощрять.
Полиция в Нарве такой поступок не только не поощрила, но и запретила. О причинах таких действий можно строить только догадки, и не самая из тревожных, что приходят на ум, связана с элементарным желанием нарвской полиции избежать разовой лишней и хлопотной работы, которая появилась бы у стражей порядка в том случае, если бы кто-нибудь из недовольных направленностью высказываний Вована Каштана горожан повел бы себя по отношению к художнику очень враждебно.
Другая, более тревожная догадка сводится к тому, что избавить себя от подобного рода работы в нарвской полиции хотят, так сказать, не разово, а системно, и оттого совершенно сознательно применяют к Вовану Каштану довольно суровые меры воздействия, чтобы послать однозначный сигнал его возможным единомышленникам, сигнал о том, что в Нарве полиция видит ключ к общественному спокойствию в зачистке общественного пространства от даже попыток поднятия «взрывоопасных» тем, а потому и впредь будет реагировать на такие инициативы так, как она реагирует на Вована Каштана.
9 мая 2023 года Нарва дала всей Эстонии мастер-класс по осуждению агрессии
Если вдруг верна именно последняя из догадок, это действительно означало бы определенный кризис юрисдикции эстонского государства в Нарве и смотрелось бы признаком действия в третьем по величине эстонском городе весьма отличных от эстонских - пусть и негласных - законов. Это было бы не только опасно, но и довольно несправедливо по отношению к Нарве, которая, например, 9 мая 2023 года выглядела самым эстонским из всех эстонских городов, что произошло благодаря гигантскому плакату «Путин - военный преступник» на стене Нарвского замка, вывешенному по инициативе Нарвского музея.
Как хорошо известно, к этому плакату у нарвской полиции никаких вопросов не возникло. Делом чести для нее, однако, могло бы стать обеспечение в Нарве такой ситуации, когда городская среда благоприятствовала бы выражению антивоенной и проукраинской позиции и в порядке частной инициативы, будь это украинский флаг в чьих-то руках, футболка с нецензурным определением российского диктатура на чьем-то теле, не говоря уже о зажженных где-то свечах в память о жертвах военной агрессии.