КОММЕНТАРИЙ ⟩ Нарвская полиция зачищает площадку, забывая о гражданских правах

Вероятные мотивации нарвской полиции вызывают сильную обеспокоенность

Крайне сложно, а то и вообще невозможно представить ситуацию, когда полиция в каком-то другом городе Эстонии задерживает человека, не проявляющего никаких признаков агрессии, если предположительно связанное с ним правонарушение квалифицируется как проступок. В Нарве же 27 мая оказалось возможным даже не такое; мало того, что Вован Каштан был задержан за то, чего он еще не успел совершить, так ведь еще и в планах у него был не проступок, а, скорее, поступок, причем именно такого сорта, что по всей Эстонии принято сейчас поощрять.

Полиция в Нарве такой поступок не только не поощрила, но и запретила. О причинах таких действий можно строить только догадки, и не самая из тревожных, что приходят на ум, связана с элементарным желанием нарвской полиции избежать разовой лишней и хлопотной работы, которая появилась бы у стражей порядка в том случае, если бы кто-нибудь из недовольных направленностью высказываний Вована Каштана горожан повел бы себя по отношению к художнику очень враждебно.