На прошедшем в среду празднике Эстонского хоккейного союза были названы имена лучших хоккеистов года. Среди женщин этот титул третий год подряд завоевала Диана Кааресте («Розовая пантера»), и пятый год подряд среди мужчин лучшим называют Роберта Рооба (JYP).
Титул «Прорыв года» завоевал нападающий Мортен Юргенс, а лучшим молодым игроком стал Никлас Силдре.
Делом года назвали создание фан-клуба эстонской сборной (Viies Viisik), а награду получил его основатель Марио Линде.
Лучшим вратарем женской хоккейной лиги PAF стала Ульяна Егги, лучшей защитницей Александра-Ольга Сеппар, лучшей нападающей Анна Федяева, а лучшим тренером назван Анатолий Дубков (все они – представители кохтла-ярвеского клуба «Эверест».
В хоккейной лиге Coolbet лучшим вратарем стал Аргинто Милбергс, защитником – Эдгарс Адамович, лучшим нападающим назван Роберт Екимов и тренером – Том Блукс (все являются представителями клуба «Курбадс»).
Лучшим главным судьей стал Иван Логинов, а судьей на площадке Кайре Леэт.
Спецприз от организации получил Тоомас Ребане. А нагрудный знак EOK 100 получили Раисс Давлеткильдеев, Олле Силдре, Сергей Конышев, Геннадий Коробов, Каупо Кальюсте, Александр Сметанин, Олег Сярки, Дмитрий Кисселевич, Олег Литвяков, Отть Тоотси и Юри Рооба.