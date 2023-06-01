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Названы имена лучших хоккеистов года

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Награждение лучших хоккеистов года.
Награждение лучших хоккеистов года. Фото: Catherine Kõrtsmik / Eesti Hoki

На прошедшем в среду празднике Эстонского хоккейного союза были названы имена лучших хоккеистов года. Среди женщин этот титул третий год подряд завоевала Диана Кааресте («Розовая пантера»), и пятый год подряд среди мужчин лучшим называют Роберта Рооба (JYP).

Титул «Прорыв года» завоевал нападающий Мортен Юргенс, а лучшим молодым игроком стал Никлас Силдре.

Делом года назвали создание фан-клуба эстонской сборной (Viies Viisik), а награду получил его основатель Марио Линде.

Лучшим вратарем женской хоккейной лиги PAF стала Ульяна Егги, лучшей защитницей Александра-Ольга Сеппар, лучшей нападающей Анна Федяева, а лучшим тренером назван Анатолий Дубков (все они – представители кохтла-ярвеского клуба «Эверест».

В хоккейной лиге Coolbet лучшим вратарем стал Аргинто Милбергс, защитником – Эдгарс Адамович, лучшим нападающим назван Роберт Екимов и тренером – Том Блукс (все являются представителями клуба «Курбадс»).

Лучшим главным судьей стал Иван Логинов, а судьей на площадке Кайре Леэт.

Спецприз от организации получил Тоомас Ребане. А нагрудный знак EOK 100 получили Раисс Давлеткильдеев, Олле Силдре, Сергей Конышев, Геннадий Коробов, Каупо Кальюсте, Александр Сметанин, Олег Сярки, Дмитрий Кисселевич, Олег Литвяков, Отть Тоотси и Юри Рооба.

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