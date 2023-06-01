На прошедшем в среду празднике Эстонского хоккейного союза были названы имена лучших хоккеистов года. Среди женщин этот титул третий год подряд завоевала Диана Кааресте («Розовая пантера»), и пятый год подряд среди мужчин лучшим называют Роберта Рооба (JYP).