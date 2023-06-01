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Пожар на станции отходов нанес соседнему предприятию Pakendikeskus ущерб на миллионы

Rus.Postimees
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Крыша пострадавшей от пожара части склада Pakendikeskus.
Крыша пострадавшей от пожара части склада Pakendikeskus. Фото: Salva Kindlustus

На прошлой неделе из-за сильного пожара на станции хранения отходов на улице Суур-Сыямяэ пострадало соседствующее со станцией здание компании Pakendikeskus, которое было застраховано в Salva Kindlustus. По данным страховой компании, ущерб может составить несколько миллионов евро.

По словам руководителя отдела материального ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу, страховой случай еще только рассматривается и точные обстоятельства и размер ущерба еще предстоит установить, но по предварительным оценкам, пожар причинил значительный ущерб имуществу Pakendikeskus, а сумма ущерба зданию может достигать нескольких миллионов евро.

«Это, безусловно, один из крупнейших страховых случаев в истории Salva, к счастью, никто не пострадал, а материальное имущество будет восстановлено с помощью страховки. Мы надеемся, что наш клиент Pakendikeskus быстро преодолеет трудности и продолжит свою повседневную работу», – добавил Соосалу.

По предварительным данным, огнем вместе с хранящимися там товарами полностью уничтожена противопожарная зона склада Pakendikeskus, граничившая со станцией отходов Epler-Lorenz. Товары, хранящиеся в остальной части склада, также были частично повреждены при тушении. Повреждены оказались и серверные помещения компании, в результате чего интернет-магазин Pakendikeskus и складские программы поначалу не работали, но их быстро восстановили.

По заверению Pakendikeskus, построенный два года назад логистический центр спроектирован в соответствии с действующими нормами и стандартами проектирования. «Распространение огня было очень интенсивным, самое страшное удалось предотвратить благодаря профессиональным действиям спасателей и противопожарным стенам, которые выдержали напор огня очень хорошо. Наш магазин на Суур-Сыямяэ снова открылся, и нормальный ритм работы склада также восстанавливается. Здание и имущество застрахованы в Salva, с чьей помощью мы сейчас определяем серьезность ситуации и надеемся, что вскоре сможем начать восстановительные работы», – сказал председатель совета Pakendikeskus Лаури Мааринг.

Крупные убытки, причиненные красным петухом, уже случались в истории Salva, а ближайшим примером из истории является пожар в социальном доме Маарду, общий ущерб от которого составил почти миллион евро.

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