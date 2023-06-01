Трагедия на поле. 15-летний футболист умер после драки на стадионе

Драка произошла на молодежном турнире между командами Berlin JFC и Metz. Свалка началась после финального свистка и по сообщению франкфуртской прокуратуры, 16-летний французский футболист ударил младшего соперника по голове и шее.

Пострадавший потерял сознание сразу после удара, его сначала реанимировали на месте, а затем немедленно доставили в ближайшую больницу.

К сожалению, надежда на то, что 15-летний парень оправится после такаого, быстро исчезла. Поначалу говорили об обаснейшей травме мозга, но во вторник вечером медики сообщили о смерти мозга. Жизнь спортсмена поддерживалась лишь с помощью аппаратов.

16-летний французский футболист задержан. В данный момент неизвестно, какие ему предъявлены обвинения и каким будет наказание.