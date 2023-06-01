Всем по 500 евро на идею: жителей Нарвы и Йыхви учат стартапам

Фонд prototron, основанный Swedbank, TalTech и Tehnopol уже больше одиннадцати лет помогает людям в десятках стран мира реализовывать оригинальные авторские идеи и успешно находить инвесторов. За это время фонд поддержал около ста идей на общую сумму 1,3 миллиона евро. Среди историй успеха фонда такие известные компании как Lingvist, Tuul (CoModule), Bikeep, Vool, Fooddocks и другие. Множество компаний, добившихся успеха, принимали участие в образовательной программе prototron, которая позволила им понять, как оформить и представить идею, как создать успешную бизнес-модель, как подготовиться к презентации перед инвесторами, и что необходимо предпринять для успешной реализации своего проекта.

По словам руководителя Фонда развития идей prototron Яны Будковской, участвовать в этой бесплатной программе нужно всем, кто думает о самостоятельном будущем.

По словам руководителя Фонда развития идей prototron Яны Будковской, участвовать в этой бесплатной программе нужно всем, кто думает о самостоятельном будущем. Фото: Postimees

«Если у вас есть оригинальная идея, участие необходимо. Если же у вас нет идеи - то вам еще более важно участвовать, чтобы получить знания, знакомства и найти свою идею, которая поможет сделать жизнь в уезде лучше», - говорит Яна Будковская.

Программа prototron в Ида-Вирумаа состоит из учебных модулей и презентации идей на мероприятии Supp, проводящимся Startup Estonia в Нарве, в центре OBJEKT.

Первый этап стартует уже 8 июня в Йыхви, в рамках которого состоится образовательная сессия по поиску и формулированию идей для бизнеса и 9 июня в Нарве.

Второй этап продолжится 13 июня в Йыхви в виде образовательная сессия, на которой будут даны навыки по грамотному написанию бизнес-модели и нахождения решения для прототипа, а жителей Нарвы на эту сессию ждут 14 июня.