Саудиты собирают звезд. Похоже, один из лучших футболистов Европы сменит страну

По данным источника, сделка практически оформлена. Ожидается, что 35-летний футболист будет зарабатывать порядка 100 миллионов евро с учетом коммерческих доходов.

Стороны активно работают над переходом. При этом Бензема пока не огласил окончательное решение «Реалу». Его контракт с испанским клубом истекает уже летом.

Известно, форвард уже обсуждал свой возможный переход с португальцем Криштиану Роналду, который играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».