Саудиты собирают звезд. Похоже, один из лучших футболистов Европы сменит страну

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема близок к переходу в клуб «Аль-Иттихад», сообщает zn.ua со ссылкой на AS.
По данным источника, сделка практически оформлена. Ожидается, что 35-летний футболист будет зарабатывать порядка 100 миллионов евро с учетом коммерческих доходов.
Стороны активно работают над переходом. При этом Бензема пока не огласил окончательное решение «Реалу». Его контракт с испанским клубом истекает уже летом.
Известно, форвард уже обсуждал свой возможный переход с португальцем Криштиану Роналду, который играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».
Карим Бензема является лидером «Реала», за который выступает с 2009 года. В прошлом году он стал обладателем «Золотого мяча».