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Саудиты собирают звезд. Похоже, один из лучших футболистов Европы сменит страну

rus.postimees.ee
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Карим Бензема.
Карим Бензема. Фото: Irina R Hipolito/Dppi

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема близок к переходу в клуб «Аль-Иттихад», сообщает zn.ua со ссылкой на AS. 

По данным источника, сделка практически оформлена. Ожидается, что 35-летний футболист будет зарабатывать порядка 100 миллионов евро с учетом коммерческих доходов.

Стороны активно работают над переходом. При этом Бензема пока не огласил окончательное решение «Реалу». Его контракт с испанским клубом истекает уже летом.

Известно, форвард уже обсуждал свой возможный переход с португальцем Криштиану Роналду, который играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Карим Бензема является лидером «Реала», за который выступает с 2009 года. В прошлом году он стал обладателем «Золотого мяча».

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