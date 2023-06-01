Bolt сворачивает в Швеции сервис по доставке еды

По сообщению портала, 29 мая Bolt Food отправила своим шведским пользователям электронное письмо, объявив о прекращении работы услуги с 25 июня.

Информацию также подтвердил Йенс Огрен, представитель Bolt в странах Северной Европы. «Мы закрываемся по служебным причинам. Если в будущем представится такая возможность, конечно, мы посмотрим, сможем ли мы начать все сначала. Но сейчас принято решение не продолжать работу в Швеции», — сказал Огрен.

Представитель Bolt уточнил, что это решение не повлияет на другие услуги Bolt в Швеции, а именно на аренду самокатов и такси. «Конечно, нет. Это никак не повлияет на другие наши услуги», – сказал он.

Решение Bolt уйти с шведского рынка касается не только покупателей продуктов питания и ресторанной еды. Компания также разослала письма курьерам с просьбой вернуть термосумки, если они хотят вернуть свой залог.

«Обратите внимание, что залог может быть возвращен только в том случае, если сумка находится в отличном состоянии, т.е. чистая и без дефектов. Обратите внимание, что мы вернем залог только первоначальному и зарегистрированному пользователю конкретной сумки», – говорится в электронном письме, полученном Breakit.

Bolt Food конкурировала на шведском рынке с международными перевозчиками продуктов питания Wolt и Foodora. Когда генеральный директор Bolt Маркус Виллиг недавно посетил Швецию, он сказал в интервью Di.se, что большое количество различных направлений бизнеса группы является сильной стороной компании.