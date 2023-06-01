Центристы выступают за снижение НСО на продукты питания и лекарства

«Нынешнее правительство намерено провести небывалое повышение налогов, о котором до выборов не было сказано ни слова. Повышение налога с оборота, которое повлечет за собой рост цен абсолютно на все товары и услуги, ударит прежде всего по малообеспеченным семьям», - сказал Ааб.

По словам Ааба, парламентская фракция центристов представит пять поправок к законопроекту коалиции о повышении налога с оборота. «Реформисты хотят резко повысить налог с оборота для гостиниц. Мы же считаем, что в контексте планируемого налога на туризм, НСО для гостиниц необходимо снизить до 5%», - отметил Ааб.

Он добавил, что при нынешних темпах инфляции необходимо продлить действие пониженной ставки на дизельное топливо до 2027 года.

Керсти Сарапуу подчеркнула, что снижение налога с оборота на продукты питания, лекарства, а также для гостиниц и предприятий общественного питания до 5 процентов в сегодняшней экономической ситуации жизненно необходимый шаг.