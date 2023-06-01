Вместо того, чтобы увеличивать налоговую нагрузку для предприятий, малообеспеченных семей и пенсионеров, правительство должно отказаться от планов повышения налогов и понизить ставку налога с оборота на книжную продукцию, продукты питания, на лекарства, а также для предприятий общественного питания и гостиниц, считают члены финансовой комиссии парламента, депутаты фракции центристов Яак Ааб и Керсти Сарапуу.
Центристы выступают за снижение НСО на продукты питания и лекарства
«Нынешнее правительство намерено провести небывалое повышение налогов, о котором до выборов не было сказано ни слова. Повышение налога с оборота, которое повлечет за собой рост цен абсолютно на все товары и услуги, ударит прежде всего по малообеспеченным семьям», - сказал Ааб.
По словам Ааба, парламентская фракция центристов представит пять поправок к законопроекту коалиции о повышении налога с оборота. «Реформисты хотят резко повысить налог с оборота для гостиниц. Мы же считаем, что в контексте планируемого налога на туризм, НСО для гостиниц необходимо снизить до 5%», - отметил Ааб.
Он добавил, что при нынешних темпах инфляции необходимо продлить действие пониженной ставки на дизельное топливо до 2027 года.
Керсти Сарапуу подчеркнула, что снижение налога с оборота на продукты питания, лекарства, а также для гостиниц и предприятий общественного питания до 5 процентов в сегодняшней экономической ситуации жизненно необходимый шаг.
«Эстония – одна из четырех стран ЕС, где не действует пониженная ставка налога с оборота на продукты питания. В большинстве государств она составляет от 0 до 15 процентов. Семьи вынуждены тратить на питание слишком большую долю своих доходов. У пенсионеров значительная часть пенсии уходит на лекарства. Чтобы пожилые люди не оказывались перед выбором – купить поесть или сходить в аптеку, налог с оборота на лекарства должен быть снижен», – сказала Сарапуу.