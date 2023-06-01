Последний бумажный номер «Деловых ведомостей» выйдет в конце июня

В этом году «Деловые ведомости» полностью переходят на цифровой формат. Редакция сосредоточится на развитии онлайн-издания, которое позволяет публиковать больше новостей и быстрее доносить их до читателя, говорится на сайте издания.
«Большинство подписчиков "Деловых ведомостей" уже сейчас читают нас с телефона или компьютера. Цифровая подписка открывает много возможностей: на dv.ee появляются новости экономики, расследования, подкасты, мнения, полезные подсказки и материалы об инвестировании. Более того, нашим подписчикам доступны все статьи Äripäev», – сообщает издание.
Последний бумажный номер «Деловых ведомостей» выйдет 21 июня.