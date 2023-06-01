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Инфляция в еврозоне: быстрее чем в Эстонии в мае цены росли только в Латвии и Словакии

rus.postimees.ee
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Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Margus Ansu

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась за год до 6,1% по сравнению с 7% месяцем ранее. Самый быстрый рост цен в еврозоне в мае был в Латвии, Словакии, Эстонии и Литве, пишет Rus.ERR.

Об этом свидетельствуют предварительные данные агентства Eurostat, которые были обнародованы 1 июня.

Согласно этой экспресс-оценке, первое-второе места по темпам роста цен в мае заняли Латвия (12,3%) и Словакия (12,3%%), за которыми следовали Эстония (11,2%) и Литва (10,7%).

Данные по Эстонии совпали с предварительной оценкой Департамента статистики.

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