И куда тут ехать? ⟩ Обстановка на улицах Таллинна станет еще напряженнее

В ходе работ в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья пройдет замена подземных коммуникаций, необходимая в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт.

Дорожные работы в Таллинне. Фото: Tallinna linnavalitsus

Во время закрытия этого участка движение будет реорганизовано, в работе общественного транспорта это не вызовет дополнительных изменений. Участникам движения рекомендуется на время строительных работ избегать передвижения на автомобиле в центре города.

Схема объезда. Фото: Tallinna linnavalitsus

Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также съемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.