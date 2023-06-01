Министр обороны Ханно Певкур заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что в связи с развитием полигона Нурсипалу в ближайшие четыре-пять лет посредством гостендеров правительство направит в Вырумаа около 200 миллионов евро.
Певкур: компенсации живущим рядом с Нурсипалу будут в десятки раз превышать рыночную стоимость земель
«Госзакупки действительно будут. Некоторые государственные тендеры могут не выиграть предприятия Выруского уезда, но Вырумаа, безусловно, получит большую часть этих денег. Я не вижу никаких причин, почему местный бизнес может остаться без заказов. Будь то земляные работы, будь то гравий, будь то работы по электрике, что угодно. Наверняка местные компании найдут там работу», – считает Певкур.
По словам министра, развитие самого Нурсипалу обойдется в 80-100 млн евро, из которых 40-50 млн евро пойдет на выкуп земель.
«Увидев первые оценочные акты, смею сказать, что эти предложения будут чрезвычайно достойными и уж точно во много раз, даже в десятки раз выше рыночной стоимости», – добавил Певкур, говоря о компенсационных предложениях землевладельцам в районе Нурсипалу.