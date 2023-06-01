Певкур: компенсации живущим рядом с Нурсипалу будут в десятки раз превышать рыночную стоимость земель

«Госзакупки действительно будут. Некоторые государственные тендеры могут не выиграть предприятия Выруского уезда, но Вырумаа, безусловно, получит большую часть этих денег. Я не вижу никаких причин, почему местный бизнес может остаться без заказов. Будь то земляные работы, будь то гравий, будь то работы по электрике, что угодно. Наверняка местные компании найдут там работу», – считает Певкур.