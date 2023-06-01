Эрдоган официально объявлен победителем на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем на выборах главы государства. Официальные результаты президентских выборов Центральная избирательная комиссия опубликовала в четверг, 1 июня.

После обработки всех избирательных бюллетеней Эрдоган во втором туре выборов набрал 52,18 процента голосов. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу – 47,82 процента. Таким образом, перевес в пользу действующего президента составил около 2,3 миллионов голосов избирателей.

Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Ахмет Йенер, в голосовании во время второго тура президентских выборов приняли участие 84,5 процента граждан Турции, имеющих право голоса. За пределами Турции и в транзитных зонах явка избирателей составила 56,34 процента.

Как сообщают турецкие СМИ, инаугурация президента состоится в субботу, 3 июня. Новый состав парламента будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.

Победа Эрдогана стала очевидна вскоре после окончания голосования

«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, – заявил Эрдоган вечером в воскресенье, 28 мая, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. – Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали».

Проигравший на выборах Кемаль Кылычдароглу выразил озабоченность тем, что страну ожидают очень большие проблемы. В первом выступлении по итогам выборов он заявил, что продолжит борьбу за демократию.

Эрдоган избирается президентом в третий раз

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5 процента проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9 процента голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5 процентов. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.