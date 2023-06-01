Эрдоган официально объявлен победителем на выборах президента Турции

ЦИК огласила окончательные итоги выборов. За действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 52,18 процента избирателей.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем на выборах главы государства. Официальные результаты президентских выборов Центральная избирательная комиссия опубликовала в четверг, 1 июня.
После обработки всех избирательных бюллетеней Эрдоган во втором туре выборов набрал 52,18 процента голосов. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу – 47,82 процента. Таким образом, перевес в пользу действующего президента составил около 2,3 миллионов голосов избирателей.
Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Ахмет Йенер, в голосовании во время второго тура президентских выборов приняли участие 84,5 процента граждан Турции, имеющих право голоса. За пределами Турции и в транзитных зонах явка избирателей составила 56,34 процента.
Как сообщают турецкие СМИ, инаугурация президента состоится в субботу, 3 июня. Новый состав парламента будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.
Победа Эрдогана стала очевидна вскоре после окончания голосования
«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, – заявил Эрдоган вечером в воскресенье, 28 мая, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. – Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали».
Проигравший на выборах Кемаль Кылычдароглу выразил озабоченность тем, что страну ожидают очень большие проблемы. В первом выступлении по итогам выборов он заявил, что продолжит борьбу за демократию.
Эрдоган избирается президентом в третий раз
В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5 процента проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9 процента голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5 процентов. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.
Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним «авторитарным правлением» Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.