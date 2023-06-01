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На ремонтирующихся улицах в центре Таллинна медицинскую помощь окажет велопатруль

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Бригада скорой помощи на велосипедах в Таллинне.
Бригада скорой помощи на велосипедах в Таллинне. Фото: Erik Tikan

Велосипедный патруль Таллиннской скорой помощи сегодня начал свой четырнадцатый сезон.

С июня по сентябрь патруль скорой помощи из двух человек работает на велосипедах в старом городе Таллинна, а в этом году также на ремонтируемых улицах в центре города, чтобы добираться до нуждающихся быстрее, чем на машине.

Оснащение велопатруля похоже на оснащение обычной машины скорой помощи, в нем работают сотрудники Таллиннской скорой помощи, поэтому помощь они оказывают быстро и профессионально.

За лето велосипедный патруль скорой помощи обслуживает в среднем 280 пациентов и преодолевает более 8000 километров.

Сезон велосипедного патрулирования длится с 1 июня по 31 августа.

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