На ремонтирующихся улицах в центре Таллинна медицинскую помощь окажет велопатруль

Велосипедный патруль Таллиннской скорой помощи сегодня начал свой четырнадцатый сезон.
С июня по сентябрь патруль скорой помощи из двух человек работает на велосипедах в старом городе Таллинна, а в этом году также на ремонтируемых улицах в центре города, чтобы добираться до нуждающихся быстрее, чем на машине.
Оснащение велопатруля похоже на оснащение обычной машины скорой помощи, в нем работают сотрудники Таллиннской скорой помощи, поэтому помощь они оказывают быстро и профессионально.
За лето велосипедный патруль скорой помощи обслуживает в среднем 280 пациентов и преодолевает более 8000 километров.
Сезон велосипедного патрулирования длится с 1 июня по 31 августа.