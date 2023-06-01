Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), набравшей 2,4% голосов на выборах в Рийгикогу в этом году, может грозить принудительный роспуск, поскольку число ее членов упало ниже минимально требуемого уровня, пишет ERR.
ОЛПЭ грозит ликвидация и прекращение финансирования из госбюджета
Для регистрации партии в Эстонии в ней должно состоять не менее 500 членов, а если их число падает ниже необходимого минимума, то партия может либо самоликвидироваться, либо может быть начато производство о ее принудительной ликвидации.
Ликвидация партии также будет означать прекращение ее финансирования из государственного бюджета.
По состоянию на 1 июня этого года Объединенная левая партия Эстонии насчитывала 499 членов. В Тартуском уездном суде, регистровый отдел которого занимается регистрацией политических партий, сообщили, что в отношении ОЛПЭ с начала мая ведется надзорная процедура.