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ОЛПЭ грозит ликвидация и прекращение финансирования из госбюджета

rus.postimees.ee
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Председатель Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд (слева) и руководители Koos Олег Иванов (в центре) и Айво Петерсон (справа).
Председатель Объединенной левой партии Эстонии Игорь Розенфельд (слева) и руководители Koos Олег Иванов (в центре) и Айво Петерсон (справа). Фото: Facebook

Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), набравшей 2,4% голосов на выборах в Рийгикогу в этом году, может грозить принудительный роспуск, поскольку число ее членов упало ниже минимально требуемого уровня, пишет ERR.

Для регистрации партии в Эстонии в ней должно состоять не менее 500 членов, а если их число падает ниже необходимого минимума, то партия может либо самоликвидироваться, либо может быть начато производство о ее принудительной ликвидации.

Ликвидация партии также будет означать прекращение ее финансирования из государственного бюджета.

По состоянию на 1 июня этого года Объединенная левая партия Эстонии насчитывала 499 членов. В Тартуском уездном суде, регистровый отдел которого занимается регистрацией политических партий, сообщили, что в отношении ОЛПЭ с начала мая ведется надзорная процедура.

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