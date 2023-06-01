Таллинн не знал об уголовном деле, связанным с директором детсада

О том, что прокуратура возбудила уголовное дело в отношении таллиннского детского сада и его директора, руководители города узнали из СМИ. Теперь с прокуратурой свяжутся для более детальной проверки.
В среду Rus.Postimees писал, что с течение многих лет у родителей возникали мысли о том, что директор двух детских садов в Ласнамяэ действовала в корыстных целях. В прокуратуре подтвердили, что по заявлению возбуждено уголовное дело, но, поскольку сбор доказательств находится на начальной стадии, больше ничего добавить не могут.
Хотя из переписки видно, что должностные лица города Таллинна, в том числе некоторые члены горсобрания, бывший вице-мэр и как минимум один сотрудник Департамента образования были осведомлены о вышеупомянутых подозрениях в течение нескольких лет, мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) заявил в среду, что только что узнал об инциденте.
Главный специалист по коммуникациям Департамента образования Пиргит Педая и руководитель отдела по искам и требованиям юридической службы Таллиннской городской канцелярии Терье Крайс также заявили, что ничего не знали о подозрениях.
«Я могу подтвердить от имени города Таллинна, что город узнал о том, что возбуждено уголовное дело, из СМИ. У нас нет информации, в связи с чем было возбуждено это уголовное дело, и для ознакомления с содержанием дела мы обратимся в прокуратуру с соответствующим запросом», - сказала Крайс.