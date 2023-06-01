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Можно приехать даже из Талинна: Bolt запустил сервис каршеринга Bolt Drive в Тарту

rus.postimees.ee
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Машины Bolt в Тарту.
Машины Bolt в Тарту. Фото: Bolt

С сегодняшнего дня в Тарту можно воспользоваться услугой Bolt Drive. На автомобилях Bolt можно ездить и за пределы города. 

В тартуском автопарке будет сто автомобилей, среди которых автомобили CHR, Corolla, Yaris и Yaris Cross с гибридными двигателями Toyota. Также Bolt предлагает услугу междугороднего проката автомобилей, то есть автомобиль, арендованный в Таллинне, можно оставить в Тарту и наоборот.

Стоимость поездки зависит от модели выбранного автомобиля, продолжительности поездки и протяженности дороги. Цены на аренду автомобилей начинаются от 0,13 центов за минуту и ​​0,22 центов за километр, а для всех моделей установлены максимальные почасовые и дневные цены. Клиенту не нужно платить за топливо и парковку.

Для использования Bolt Drive водитель должен быть не моложе 20 лет, иметь водительские права категории B и стаж вождения не менее года. Для создания учетной записи пользователь должен пройти личную идентификацию, то есть загрузить в систему свою фотографию и водительские права.

После создания учетной записи вы увидите на карте ближайшие транспортные средства, которые можно забронировать в приложении. После подтверждения бронирования у вас есть 15 минут, чтобы начать поездку. В конце пути и по прибытии в пункт назначения автомобиль должен быть припаркован на парковке, указанной в приложении. 

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