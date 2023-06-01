Можно приехать даже из Талинна: Bolt запустил сервис каршеринга Bolt Drive в Тарту

В тартуском автопарке будет сто автомобилей, среди которых автомобили CHR, Corolla, Yaris и Yaris Cross с гибридными двигателями Toyota. Также Bolt предлагает услугу междугороднего проката автомобилей, то есть автомобиль, арендованный в Таллинне, можно оставить в Тарту и наоборот.

Стоимость поездки зависит от модели выбранного автомобиля, продолжительности поездки и протяженности дороги. Цены на аренду автомобилей начинаются от 0,13 центов за минуту и ​​0,22 центов за километр, а для всех моделей установлены максимальные почасовые и дневные цены. Клиенту не нужно платить за топливо и парковку.

Для использования Bolt Drive водитель должен быть не моложе 20 лет, иметь водительские права категории B и стаж вождения не менее года. Для создания учетной записи пользователь должен пройти личную идентификацию, то есть загрузить в систему свою фотографию и водительские права.